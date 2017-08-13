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Zonguldak'ta vatandaşlar sahillere akın etti

Zonguldak'ta hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle vatandaşlar hafta sonu sahillere akın etti.

Zonguldakta vatandaşlar sahillere akın etti

13 Ağustos 2017 18:29
Zonguldak'ta vatandaşlar sahillere akın etti - Tıkla İzle

Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesini fırsat bilen vatandaşlar Kapuz, Değirmenağzı, Ilıksu plajlarının yanı sıra Filyos, Göbü ve Türkali plajlarına akın etti. 29 ile 33 derece seyreden hava sıcaklıkları ve nem nedeniyle vatandaşlar denizin keyfini çıkardı. Yüzme bilmeyen vatandaşlar için de plajlarda güvenlik bantları çekildi. Öte yandan deniz suyu sıcaklıklarının 26 derece, nemin ise yüzde 60 olarak ölçüldüğü belirtildi. Yetkililer olası boğulma vakalarına karşı vatandaşları uyardı. Can kurtaranlar ise hafta sonu boyunca gözlerini denizden ayırmadı.

Kapuz Plajı ve Tersane Plajının proje doğrultusunda birleştirilerek tesis kurulmasını talep eden 47 yaşındaki Yavuz Aydın, "Kurumlarımız doğa harikası plajlara sahip çıksın. Halk daha iyi hizmet alsın. Plajlarımız daha temiz ve buralarda hijyen olsun. Tesislerin kurumsal yapıya kavuşmasını talep ediyoruz" dedi. 

Onur Altındağ
 

Etiketler: sahil, Zonguldak


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