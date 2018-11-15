‘Zor Hadi'yi bildi 20 bin TL'yi kaptı

Canlı bilgi yarışması Hadi, dün düzenlediği ‘Zor Hadi' gecesiyle mobil uygulamadan rekor ödül kazandırdı. Müge Boz'un sunumuyla gerçekleşen yarışmada birbirinden zor 19 soruya cevap veren 485 bin Hadiciden, son soruya 1 kişi ulaşmayı başardı. Finalde sorulan ‘Nobel Ödülleri'nde 216 madalyayla en fazla madalya dağıtılan alan hangisidir?' sorusuna da ‘tıp' doğru yanıtını veren ‘acbakumdi' isimli yarışmacı, iki hafta üst üste devrederek 20 bin TL'ye ulaşan ödülün tek başına sahibi oldu.

Sosyal medya yıkıldı

Uygulama ara yüzünde bulunan sohbet kısmına yorum yağdıran Hadiciler, sosyal medyayı da salladı. Popüler sosyal medya sitelerinde Hadi başlığı iki saat içinde bine yakın yorum alırken, yarışmanın kazananı adına açılan ‘acbakumdi' başlığına da birçok entry girildi. Aynı süre zarfında Twitter'a da yüzlerce tweet atan kullanıcıların ‘acbakumdi, ben senin yıllardır aradığın kardeşinim' ve ‘acbakumdi ara beni 20 bini birlikte harcayalım' twitleri görenleri gülümsetti.

Yarışmanın rekortmen kazananı, ödülünü ödeme platformu Paycell güvencesiyle alacak.