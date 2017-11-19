AK Parti Yüksekova 6. Olağan Kongresi

Olağan Kongresi yapıldı.

Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezinde düzenlenen kongreye AK Parti Trabzon Milletvekili ve Hakkari İl Koordinatörü Ayşe Sula Köseoğlu, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, Büyükçiflik Belde Belediye Başkanı Rüştü Zeydan, ilçe ve belde başkanları ile çok sayıda partili katıldı. Burada konuşan İl Başkanı Emrullah Gür, Yüksekova’da yakalanan coşkunun kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, “Görüyorum ki o coşkuyu biz Yüksekova’da çoktan yakalamışız. Şu tablo 2019’a, 2023’e girerken bende inanılmaz bir coşku oluşturmuştur. Bu anlamda Yüksekova halkına, kadın kollarına, gençlik kollarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Bizler hizmet ve mücadele insanıyız. Yüksekova bizim için büyük bir değer taşıyor. Çukur siyasetinden sonra ne kadar değiştiğini, genel seçimlerimizde daha güçlü bir oyla çıkacağına inanıyoruz. Bugün CHP’nin ve HDP’nin ülke genelinde oluşturmak istediği kaosu ilimizde de oynanmak istediğini net biliyoruz. Bizler AK Parti olarak bu ülkenin bütünlüğü ve kardeşliğinin teminatıyız. Bizleri terör örgütleriyle birbirimize düşürmek isteyenlere bizler bugün burada bir olduğumuzu, tek yürek olduğumuzu, yekvücut olduğumuzu kanıtlamış olduk” dedi

AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu ise; 2019’da yeni bir yüzyılın, yeni bir Türkiye’nin, yeni bir dünyanın inşasının başlangıç tarihine doğru yol alınacağını belirterek, “Bu dağlarda analar ağlamasın. Ağıtların yakıldığı bu dağlarda artık sevda türküleri söylensin. Artık halayı hep beraber el ele, kol kola, gönül gönüle beraber oynayalım. Burada sevgi ve mutluluk ortamını beraber oluşturalım” dedi.

Konuşmaların ardından yapılan seçimle AK Parti Yüksekova İlçe Başkanlığına Naci Bilici getirildi.