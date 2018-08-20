Duman kardeşlerin yürek yakan dramı

Bir vatandaş tarafından sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta paylaşılan Duman ailesinin durumu gösteren fotoğraflar üzerine Kızılay Hakkari Şube Başkanlığı ekipleri harekete geçti. Açık adres bulunmamasına rağmen aileyi araştıran Kızılay ekibi, 3 günlük bir çalışma sonucunda aileye ulaşmayı başardı. Dilektaşı köyünde harabe bir evde yokluk ve sefalet içerisinde yaşam mücadelesi veren 9 nüfuslu Ferhat ve 7 nüfuslu Cahit Duman ailelerinin evlerini ziyaret eden Kızılay Hakkari Şube Başkanı Recep Bozkurt, gördüğü manzara karşısında duygulandı.

Duman ailelerine gıda ve giyim malzemesi yardımında bulunan Başkan Bozkurt, yarı çıplak olan çocukları ise kendi elleriyle giydirdi.

Korkudan gece evde yatmıyorlar

9 nüfuslu ve 4 öğrencisi bulunan Ferhat Duman isimli dar gelirli vatandaş, hayırsever vatandaşların daha önce verdiği desteklerle yaptığı derme çatma evde yaşam mücadelesi verirken, 7 nüfuslu ve 3 öğrencisi bulunan Cahit Duman ise yıkılmak üzere olan toprak evde yaşam mücadelesini sürdürüyor.

Cahit Duman isimli vatandaşın kaldığı evi dolaşan Recep Bozkurt, gördüğü manzara karşısında şaşırdı. Duman ailesi, gündüzleri evin bir odasını kullanırken, akşamları ise evin çökme tehlikesi karşısında yakınlarının yanında misafir ediliyor.

“Kızılay olarak kimseyi aç ve açıkta bırakmıyoruz”

Başkan Bozkurt, Kızılay olarak kimseyi aç ve açıkta bırakmadıklarını belirterek, her iki ailenin durumunun içler acısı olduğunu söyledi. Aileye giyim ve gıda yardımında bulunduklarını ifade eden Bozkurt, okula giden çocukların ise kıyafet ve ayakkabıya ihtiyaçları olduğunu söyledi. Ailenin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Bozkurt, Duman ailelerinin çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini belirtti.

“Perişan bir durumdayız”

Cahit Duman isimli vatandaş ise, ağabeyi Ferhat gibi kendisinin de durumlarının iyi olmadığını ve hayırsever vatandaşların desteğini beklediklerini söyledi. Duman, “Ben ve 7 nüfuslu ailem tahrip olan toprak evde yaşam mücadelesi veriyoruz. Gündüzleri evde, akşamları ise evin çökme tehlikesi olduğu için yakınlarımızın evinde kalıyoruz. Okula giden çocuklarımızı da zor şartlar altında okutuyoruz. Çok perişan bir durumdayız. Evimizin yapılması ve bize bir desteğin sağlanmasını hem yetkililerden hem de hayırsever vatandaşlardan bekliyoruz” dedi.

Duman ailelerinin eğitimlerini sürdüren çocuklarının okul kıyafeti, ayakkabı ve kırtasiye malzemesi ihtiyacı olduğunu belirten köylüler ise, her iki ailenin çok mağdur olduğunu söylediler.