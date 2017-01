Hakkari’de internet haberciliği gelişiyor

Hakkari merkez ve ilçelerinde internet haber sitelerinin sayısı gün geçtikçe artarken, Yüksekova Haber Portalı bölgedeki internet haberciliğinin başını çekiyor.

Teknolojinin ilerlemesi ve internetin hayatımızın her alanına girmesi, gazetecilikte de yeni mecraların açılmasına neden oldu. Türkiye’de son yıllarda internet haber sitelerinin ve internet gazetelerinin sayısı oldukça arttı. Ulusal haber sitelerinin yanında yerel haber sitelerine gün geçtikçe yenileri ekleniyor.

2003 yılında gazeteci Erkan Çapraz tarafından Yüksekova ilçesinde kurulan bölgenin ilk haber sitesi Yüksekova Haber internet portalı, bölgede kurulan ilk haber sitelerinden biri. Yüksekova Haber internet sitesinin bölgedeki gazeteciliğe yeni bir soluk kattığını belirten sitenin sahibi Erkan Çapraz, "Hakkari gibi ücra illerde gazetecilik yapmak çok zor. Hele hele internet haberciliği yapmak daha da meşakkatli bir iş. Zaman zaman yayınında aksaklıklar yaşansa da Yüksekova Haber kısıtlı imkanları ile yayınını sürdürüyor. Haber sitesinde kendi haberlerimize yer verdiğimiz gibi İhlas Haber Ajansı gibi bölgede güçlü haber ajanslarına abonelik yaptırmak suretiyle ajans haberlerine de yer veriyoruz" dedi.

Türkiye’de internet haberciliği konusunda henüz yasal düzenlemeler tam olarak yapılmadığı için haber sitelerinde çalışan kişilerin şu anda sarı basın kartı başvurusu yapamadığını belirten Çapraz, "Bu konuyla ilgili gazetecilik meslek örgütlerinin çeşitli girişimleri var. Son zamanlarda sıkıntılı bir süreç yaşasak da gazetecilik her zaman her alanda özgür bir şekilde yapılabilmeli. Bu anlamda tüm meslektaşlarımızın gününü kutluyorum" diye konuştu.