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15 Mayıs 2018 18:25

Hakkari’de İsrail vahşetine kınama

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de AK Parti İl Başkanlığı öncülüğünde İsrail’in Kudüs vahşeti kınandı.

Hakkari’de İsrail vahşetine kınama

15 Mayıs 2018 18:25


ABD’nin büyükelçiliğini açmasını protesto eden Filistinlilere karşı İsrail’in gerçek mermi kullanması Hakkari’de de protesto edildi. AK Parti Hakkari İl Başkanlığı ve kentte faaliyet gösteren bazı sivil toplum örgütü temsilcileri adına açıklama yapan AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, Amerika Birleşik Devletleri’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını, İslam’ın ilk kıblesi, kadim Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmenin mümkün olmadığını söyledi. ABD’nin bu girişimiyle BM’yi, BM kararlarını ve uluslararası hukuku hiçe saydığını ifade eden Gür, ABD’nin bölgedeki ihtilafın çözümünde arabulucu değil açıkça taraf olduğunu kaydetti. BM Genel Kurulu’nun ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Kudüs konusundaki son kararlarına dikkat çeken Gür, “ABD’nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim, Ortadoğu’da kanı ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir. Çok güçlü uluslararası meşruiyeti olan bunca karara rağmen hakları ihlal edilen Filistinli kardeşlerimizin, onurlu davalarını savunurken İsrail’in eli kanlı katilleri tarafından şehit edilişini içimiz kan ağlayarak takip ettik. İsrail’in, şu ana kadar 55 Filistinli kardeşimizin şehadeti ve binlerce masum kardeşimizin yaralanmasıyla sonuçlanan eylemlerini şiddetle kınıyoruz. İsrail’in dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği bu katliama sessiz kalmayacağız. Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisi, insanlığın kadim silueti, bağımsız Filistin Devleti’nin başkentidir. Filistin ve Filistinliler asla yalnız değildir. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde mazlumun yanında durmaya, hakkın, adaletin ve vicdanın yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir ”diye konuştu.




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