Hakkari’de kesintisiz 24 saat içme suyu dönemi başlıyor

Hizmetin ilk aşamasının tamamlandığı Yeni Mahalle ve Gazi Mahallesinde şebeke hatlarına içme suyu kaynakları verilirken, Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, beraberindeki 15 mahalle muhtarı ve İller Bankası Van Bölge Müdürü Ayhan Kayatürk ile bu iki mahallede döşenen şebeke hattı borularından abonelere akan içme suyunu gözlemleyerek hizmeti kamuoyuna tanıttı.

“Hakkari’mize hayırlı olsun”

Hizmete ilişkin bir açıklamada bulunan Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epçim; “Hakkari dönüşüm programı dahilinde şehrimize hızla dönüşümü yaşatırken bugün bu dönüşümün bir parçası olan içme suyu hizmeti için yapmış olduğumuz hummalı çalışmalar sonucu gelmiş olduğumuz noktadan artık vatandaşımıza 24 saat içme suyu hizmeti verebileceğiz. Bunun müjdesini beraberimizdeki tüm mahalle muhtarlarımız ve İller Bankası Van Bölge Müdürümüz Ayhan Kayatürk ile şebeke hattı çalışmalarımızın tamamlandığı Gazi ve Yeni Mahalle üzerindeki abone hatlarını birlikte kontrol ederek, bizzat vatandaşımızın evinin önüne kadar getirdiğimiz hizmeti yerinden gözlemleyerek Hakkari’mize duyuruyoruz. Mahallerde hat döşeme çalışmalarımız devam ederken bu iki mahallemizde vatandaşlarımız abonelerini gönül rahatlığıyla bağlayabilirler” şeklinde konuştu.

Çalışmaların tamamlandığı Gazi ve Yeni Mahallede vatandaşlar 1402, 1403, 1404, 1405 ve 1406. sokak ile Otluca Tugay yolu güzergâhı, Gültekinler Caddesi, Sürme Hanım Caddesi, Kazandıoğlu semti ve buralara bağlı güzergâhlarda abone bağlantılarını yapabilecekler.