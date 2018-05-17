Diğer
Kategoriler
17 Mayıs 2018 10:52

Hakkari’de kesintisiz 24 saat içme suyu dönemi başlıyor

Hakkari’nin temel sorunu olan içme suyu hizmetine kalıcı çözüm oluşturmak için “2017-2018 Hakkari Dönüşüm” programı kapsamında yaklaşık 18 aydır hummalı bir çalışma yürüten Hakkari Belediyesi sonunda şehre kesintisiz 24 saat içme suyu hizmetini sunma dönemine geçiyor.

Hakkari’de kesintisiz 24 saat içme suyu dönemi başlıyor

17 Mayıs 2018 10:52


Hizmetin ilk aşamasının tamamlandığı Yeni Mahalle ve Gazi Mahallesinde şebeke hatlarına içme suyu kaynakları verilirken, Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, beraberindeki 15 mahalle muhtarı ve İller Bankası Van Bölge Müdürü Ayhan Kayatürk ile bu iki mahallede döşenen şebeke hattı borularından abonelere akan içme suyunu gözlemleyerek hizmeti kamuoyuna tanıttı.



“Hakkari’mize hayırlı olsun”


Hizmete ilişkin bir açıklamada bulunan Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epçim; “Hakkari dönüşüm programı dahilinde şehrimize hızla dönüşümü yaşatırken bugün bu dönüşümün bir parçası olan içme suyu hizmeti için yapmış olduğumuz hummalı çalışmalar sonucu gelmiş olduğumuz noktadan artık vatandaşımıza 24 saat içme suyu hizmeti verebileceğiz. Bunun müjdesini beraberimizdeki tüm mahalle muhtarlarımız ve İller Bankası Van Bölge Müdürümüz Ayhan Kayatürk ile şebeke hattı çalışmalarımızın tamamlandığı Gazi ve Yeni Mahalle üzerindeki abone hatlarını birlikte kontrol ederek, bizzat vatandaşımızın evinin önüne kadar getirdiğimiz hizmeti yerinden gözlemleyerek Hakkari’mize duyuruyoruz. Mahallerde hat döşeme çalışmalarımız devam ederken bu iki mahallemizde vatandaşlarımız abonelerini gönül rahatlığıyla bağlayabilirler” şeklinde konuştu.


Çalışmaların tamamlandığı Gazi ve Yeni Mahallede vatandaşlar 1402, 1403, 1404, 1405 ve 1406. sokak ile Otluca Tugay yolu güzergâhı, Gültekinler Caddesi, Sürme Hanım Caddesi, Kazandıoğlu semti ve buralara bağlı güzergâhlarda abone bağlantılarını yapabilecekler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
20
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    22°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    22°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç