HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan işsiz genç, kardan savaş uçağı yaptı.

Yüksekova ilçesinde inşaat işçisi olan M. Şerif Karahan, Yeni Mahalle’deki evinin önünde eksi 20 derecede kar ve su kullanarak savaş uçağı yaptı. Tek başına 10 metre uzunluğunda ve tahmini ağırlı 5 ton olan savaş uçağını yapan Karahan, devlet büyüklerinden kendisine uzanacak yardım elini beklediğini söyledi. Karahan, günde 6 ile 7 saat çalışarak 20 gün süre ile kardan savaş uçağını tamamladığını kaydetti.

Havaların soğuk olması nedeniyle büyük zorluk yaşadığını söyleyen Karahan, “Karın kristal olması nedeniyle yapışması zor oluyordu. Karın yumuşak olması için su kullanarak birbirine yapıştırıyordum. En zorlandığım şeylerden bir tanesi de karın kristal olmasıydı. Kar birbirine yapışmıyordu. Güneşli havada kar yumuşak olur ve daha güzel bir şekilde birbirine yapışırdı” dedi.

“Bunu yapma sebebim de devlet büyüklerimizden iş talebinde bulunmaktır” diyen Karahan, “Gerek kaymakam, gerek vali, gerek Cumhurbaşkanı, gerekse Başbakanımızdan destek bekliyorum. Bu konuda bana yardımcı olana bu savaş uçağını hediye edeceğim. Daha önce de helikopter, ev, dünya figürleri yaptım, onlar küçük olduğu için tatmin olamıyordum. Bu sefer F-16 savaş uçağı yaptım” diye konuştu.