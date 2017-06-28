Şehit Özel Harekatçı Dündar için Hakkari’de tören düzenlendi

Arazi faaliyeti sırasında Oğul köyü civarında bölücü terör örgütü mensuplarının açtığı ateş sonucu yaralanan ve kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelerle rağmen şehit olan Karaman nüfusuna kayıtlı Özel Harekat Polisi Muhammed Ali Mevlüt Dündar için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi.

Şehidin cenaze törenine Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdür Vekili Mihri Gölcük, Ak Parti İl Başkanı Nurettin Fırat, daire amirleri, özel harekat timleri ve askerler katıldı. Şehit cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından şehidin öz geçmişi İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürü İbrahim Çağı Şentürk tarafından okundu.

İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, terör örgütüne lanet yağdırarak, “Ülkemizin bölünmez bütünlüğü milletimizin huzur ve güveni için üstlenmiş olduğu görevi ifa ederken şehitlik mertebesine ulaşan değerli kardeşim Muhammed Ali Mevlüt Dündar’ı burada edebi hayata uğurluyoruz. Yüce Allah’tan şehidimize rahmet geride kalan kaderli ailesine ve değerli meslektaşlarıma başsağlığı ve sabır diliyorum. Şehidim şuanda burada toplanmış bulunanlar bütün Türk milleti adına sana şehitliğin kutlu ve mübarek olsun diye burada toplandı. Bu topraklarda dünya var oldukça var olacağımızı huzur ve barış içerisinde milli birlik ve beraberliğimizin asla bozulmayacağı sembolüdür. Aziz şehidim müsterih ol, kanını döktükleri bu vatan topraklarını bu çakallara dar edeceğiz. Kendilerine sığınacak bir in kovuk dahi bulamayacaklardır. Silah arkadaşların olarak beynini kiraya vermiş bu sırtlan sürüsünü arkalarındaki çete başlarını er ve ya geç tetiği çeken parmaklarını başlarını ezerek intikamını alacağız" dedi.

Vatanın birliğini ve bütünlüğünü muhafaza etmek uğruna tüm varlığı ile çalışan polis, asker, bekçi ve güvenlik korucuları ile topyekun mücadelelerinin hep devam edeceğini ifade eden Dilberoğlu, "Sevenlerimiz ve aziz milletimiz bilsin ki kahraman emniyet teşkilatı, Türk silahlı kuvvetleri necip milletimizde aldıkları güçle, destekle bu hainlere karşı cevabı en kısa sürede verecektir” şeklinde konuştu.

Yapılan duaların ardından şehit cenazesi arkadaşlarının omuzlarından tekbirler eşliğinde helikoptere taşınarak memleketine gönderilmek üzere Van’a uğurlandı.