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19 Mayıs 2018 22:10

Şemdinli’de Galatasaray coşkuşu

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Galatasaray, Göztepe’yi 1-0 yenin şampiyonluğunu ilan etmesi sonucu Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde sevinçle karşılandı.

Şemdinli’de Galatasaray coşkuşu

19 Mayıs 2018 22:10


Maçın bitmesiyle birlikte Galatasaray taraftarları sokağa çıktı. Kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde toplanan kalabalık taraftar grubu burada tezahüratlarda bulundu. Kalabalığın tur atması üzerine polis olası olaylara karşı yoğun güvenlik önlemleri aldı.


Araç turu atan ve araçların üzerine çıkarak sevgi gösterilerinde bulunan Galatasaray taraftarları meşale yakıp tekrar çarşı merkezinde yürüyüşe geçen vatandaşlar Kürtçe müzik eşliğinde halay çektiler. Kentin değişik noktalarında sevgi gösterilerinde bulunan Galatasaray taraftarları daha sonra sesiz bir şekilde dağıldı.




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