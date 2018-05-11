Sınırda Anneler Günü coşkusu

Çukurca Kaymakamlığı ve belediye başkanlığı tarafından düzenlen ve Hakkari Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür ve Sanat Merkezinin katkılarıyla Saran Spor Salonunda düzenlenen Anneler Günü şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Hakkari Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür ve Sanat Merkezi Reng-i Hakkari Sanat Topluluğunun da sahne aldığı etkinliğe Kaymakam Temel Ayca, eşi Gökçen Nazlı Ayca, 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Ersay, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Vehbi Özdil, Hakkari Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ayhan Tunç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, Devlet Hastanesi Müdürü Eşref Kalkan ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından erbane gösterisi sunulurken; ses sanatçıları Mahmut Duman, Münir Beyter, Melisa Taş, Fidan Kurt ve Bayan Bor sahne aldı.

Güvenlik güçlerinin çocuk sevgisi

Anneler içeride eğlenirken çocukları ise dışarıda eğlenmenin tadını çıkardı. Güvenlik güçlerinin etrafında toplanan çocuklar, polislere sarılarak sevgi gösterisinde bulundular.

Burada konuşan Kaymakam Temel Ayca, çocukların yetişmesinde babaların da çok önemli bir rolü olduğunu belirterek, “Ama kabul edilebilen bir gerçek var ki, annelerin evlatlarımızın yetiştirmesinde, babalardan daha büyük bir rol oynadığı için bu sadece bizim toplumumuzda değil dünyada genelde kabul edilen durumdur. Annelerimiz hep toplumda çok önemlidir. Bundan dolayı hepsinin sözleri çok değerlidir. Ama benim görüşüme göre annelere en güzel sözünü Peygamber Efendimiz söylemiştir. ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ sözünden daha değerli bir söz yoktur. Ben ilkokulu annemin yanında okumuştum. Daha sonra lise yıllarımda evimde ayrıldım, yatılı öğrenci olarak eğitim hayatıma devam ettim. Ben gerçekten annemin kıymetini o zaman anlamıştım. O açıdan biz ne kadar söz etsek de, neler yapsak da onların kıymetlerini anlayamayız. Annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum” şeklinde konuştu.

Kadınlar, Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu ile birlikte canlı müzik eşliğinde halay çekti.