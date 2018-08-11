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11 Ağustos 2018 18:48

Yüksekovalı gençler Köprücük deresinde serinliyor

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde aşırı sıcaklıklardan bunalan genç ve çocuklar Köprücük deresine girerek serinlemeye çalışıyor.

Yüksekovalı gençler Köprücük deresinde serinliyor

11 Ağustos 2018 18:48


Hava sıcaklıklarının 30-40 dereceyi bulmasından dolayı sıcaklıklardan bunalan vatandaşlar, kırsal bölgelerdeki derelerde serinlemeye çalışıyor. Yüksekovalı çocuk ve gençler, ilçe merkezinde herhangi bir havuzun olmaması nedeniyle köylerden geçen dereleri serinlemek için kullanıyor. İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Köprücük Deresinde serinleyen vatandaşlar, özellikle hafta sonları geldiklerini belirttiler. Yüksekova’da havuzları olmadığı için köydeki dereyi kullandıklarını belirten Berkin Dalgıç isimli genç, derede gün boyu yüzerek serinlemeye çalıştıklarını söyledi.


İstanbul’dan Yüksekova’ya tatil için geldiğini söyleyen Ferhat Macit isimli genç ise, Yüksekova’da sıcaklardan bunaldığını belirtti. Serinlemek için Köprücük deresini kullandıklarını dile getiren Macit, suyun aşırı soğuk olması sayesinde serinlediklerini söyledi.




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