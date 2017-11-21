‘Yün Bebek’ filminin yönetmeni Ümmiye Koçak’ın kayak heyecanı

Hakkari Kadın Girişimciler Derneği organizatörlüğünde ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’ etkinlikleri kapsamında Hakkari’ye gelen Ümmiye Koçak ve Arslanköy Kadın Tiyatro Topluluğu; Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, Hakkari Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Sevda Keskin, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal ile birlikte 2 bin 600 rakımlı Merga Büte Kayak Merkezi’ni ziyaret etti.

Vali Toprak’ın makam aracından inen yönetmen ve yazar Ümmiye Koçak, ilk defa bir valinin makam aracına bindiğini ve bunun heyecanını yaşadığını belirterek; Vali Toprak ve eşi Dr. Funda Toprak’a misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. Makam aracına binme hayalini Vali Toprak ve eşi Dr. Funda Toprak’ın gerçekleştirdiğini kaydeden Koçak, görevlilerin yardımıyla bir süre kayak yaptı. Zaman zaman düşme tehlikesi geçiren Koçak’a görevliler yardımcı oldu.

“Hakkari hiç korkulacak bir yer değil”

Arslanköy Kadın Tiyatro Topluluğu ekibindeki kadınlar ise poşet üzerinde Hakkari dağlarında kaymanın sevincini yaşadıklarını belirttiler.

2 bin 600 rakımda basın mensuplarına açıklamada bulunan Ümmiye Koçak, Hakkari’ye ilk defa geldiğini belirterek, "Hakkari hiç korkulacak bir yer değil. Vallahi de buraya yalnız geldim. Mis gibi havası ve suyu var. Astımım vardı, burada o da geçti. Buranın insanları güler yüzlü. Vali ve eşi benim evladım gibi, bizimle çok ilgilendiler. Beni davet eden Sevda Keskin ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu cennet kenti Hakkari’ye herkesi davet ediyorum. Herkese hodri meydan, gelin görün Hakkari’yi. Hakkari’yi hep televizyonlarda görüyordum ve tek hayalim Hakkari’yi görmekti. Geldim ve buradaki dağları gördüm. Burada herkese sesleniyorum, gelip görün Hakkari’yi. Bakın ömrümde ilk defa Hakkari’de kayak kaydım. Hayalim vardı, valime söyledim ve bu hayalimi gerçekleştirdi. Allah valimizden razı olsun” dedi.

Koçak ve beraberindeki tiyatrocular, daha sonra il merkezine döndü.