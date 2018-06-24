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24 Haziran 2018 23:21

AK Parti ve MHP’li vatandaşlar ‘Cumhur İttifakı’ zaferini kutladı

Cumhurbaşkanı ve 27.

AK Parti ve MHP’li vatandaşlar ‘Cumhur İttifakı’ zaferini kutladı

24 Haziran 2018 23:21

Dönem Milletvekilliği seçimi sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından, AK Parti’li ve MHP’li vatandaşlar Hatay’ın İskenderun ilçesinde kutlamalar gerçekleştiriyor.


AK Parti’li ve MHP’li binlerce vatandaş İskenderun Atatürk Bulvarı üzerinde toplanarak, konvoylar oluşturdu. Vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve AK Parti, MHP flamalarıyla tezahüratlarda bulundular. ‘Recep Tayyip Erdoğan’ sloganları atılırken, araçlardaki vatandaşlar da kornalarıyla buradakilere eşlik etti. Türk bayrakları açan vatandaşlar meşaleler yaktı, sevinç gösterilerinde bulundu. AK Parti ilçe teşkilatı önünde toplanan vatandaşlar da seçim sonuçlarını partililer ile kutladı.




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