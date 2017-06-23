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23 Haziran 2017 13:52

Başkan Seyfi Dingil iftarda yetimlerle buluştu

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, iskelede düzenlenen iftar yemeğinde yetim çocuklarla bir araya geldi.

Başkan Seyfi Dingil iftarda yetimlerle buluştu

23 Haziran 2017 13:52


TBMM İdare Amiri ve Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, AK Parti İskenderun İlçe Başkanı Ayhan Bodur, İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bilgin, meclis üyelerinin katılımıyla yetim çocuklar için iskelede iftar yemeği veren Başkan Seyfi Dingil, yetim çocuklar ile yakından ilgilendi.


Ezan okunmasıyla birlikte yetim çocuklar ve aileleriyle aynı sofrada orucunu açan Başkan Seyfi Dingil, “Her Ramazan ayında ilçemizdeki yetim çocuklarımız ve aileleri ile bir araya gelerek ekmeği ve duayı paylaşıyoruz. Yetim çocuklarımızla ve değerli aileleriyle aynı ekmeği paylaşmak çok daha büyük onurdur” dedi.


Bir yetimin başını okşamanın ne kadar önemli olduğunu bilen bir medeniyetin evlatları olduklarını ifade eden Başkanı Seyfi Dingil, “Ramazan Bayramı öncesinde sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birisini daha burada gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Yetim ve öksüzlere sahip çıkmak, onların bayram neşelerine ortak olmak amacı ile böyle bir iftar programı düzenledik. Yetim çocukları en iyi şekilde geleceğe hazırlayabilmek için her türlü fedakarlığı göstermek zorundayız. Yetim gülerse dünya güler. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.


Belediye olarak imkanlar ölçüsünde her zaman yetim ve öksüzlere destek olmaya devam edeceklerini de ifade eden Başkan Seyfi Dingil, Milletvekili Karasayar ile birlikte çocuklara çeşitli hediyeler verdi.




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