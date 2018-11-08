Erzin Belediyespor Teknik Direktörü Ersin Aka oldu

Lig 1. Grup'ta mücadele eden Erzin Belediyespor'da Mehmet Fatih Yılmaz'dan boşalan teknik direktörlük görevine Ersin Aka getirildi.

Kulüp Başkanı Murad Ergörün, yeni teknik direktörleri Ersin Aka ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladıklarını belirterek, "Yeni hocamız ile birlikte takımımızın başarısı için mücadele edeceğiz" dedi.

2010-2012 yılları arasında bir süre Erzin Belediyespor'u çalıştıran ve aralarında Beşiktaş, Antalyaspor, Adanaspor, Adana Demirspor, Eskişehirspor, Nazilli Belediyespor'da antrenörlük de yapan Ersin Aka, Erzin Belediyespor takımı ile çalışmalara başladı.