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13 Temmuz 2017 10:39

Girişimcilik eğitimi alan 120 kişiye sertifika

Hatay’ın Samandağ ilçesinde açılan girişimcilik kursunu bitiren 120 kişiye sertifika verildi.

Girişimcilik eğitimi alan 120 kişiye sertifika

13 Temmuz 2017 10:39


Samandağ Belediyesi ve KOSGEB işbirliği ile düzenlenen Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Direktörü İdil Siret Teoman tarafından verilen ‘Uygulamalı Girişimcilik Kursu’nda, kursiyerlere yeni bir iş kurabilmeleri için hangi yolları izlemeleri gerektiği konusunda detaylı bilgiler verildi. Eğitim sırasında kursiyerlere girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikrinin geliştirilmesi, iş kurma egzersizleri, proje hazırlanması ve iş planı detaylı olarak anlatıldı.


Kursun sona ermesi nedeniyle Samandağ Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı.


Törene katılan Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, girişimci adaylarının iş fikirlerini dinledi.


İlçede kreatif fikirlerle kendi iş yerlerini açacak olan kursiyerlerin iş hayatına katıldıklarını görerek mutlu olduğunu söyleyen Nehir, “Kursa katılarak sertifikalarını alan tüm girişimcilerimize çalışma hayatlarında başarılar diliyorum. Girişimcilik eğitimlerinde arzu ettiğimiz, hemen herkesin iş sahibi olması ve ekonomimize katkı sağlamalarıdır. Gençler, engelliler ve kadınlar başta olmak üzere her yaştan ve her kesimden ilçe sakininin iş sahibi olması için kurslarımıza devam edeceğiz" dedi.


Konuşmaların ardından Samandağ Belediyesi ve KOSGEB Hatay Müdürlüğü işbirliğiyle 32 saatlik uygulamalı girişimcilik eğitimini başarı ile tamamlayan 120 kursiyere sertifikaları düzenlenen törenle takdim edildi.




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