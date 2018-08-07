Hatay Büyükşehir Hülya Çoklar’la sözleşme yeniledi

Hatay Büyükşehir Belediyespor Basketbol Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar yaptığı açıklamada, 23 yaşındaki milli yıldızla iki yıllık anlaşma sağladıklarını ifade etti. Bayraktar, “Forvet mevkiinde oynayan milli basketbolcumuz Hülya Çoklar’la yeniden masaya oturarak anlaşma sağladık. Çoklar ile iki yıllık yeni bir sözleşme imzaladık” dedi.

Takımda kaldığı ve iki yıl daha Hatay Büyükşehir forması giyeceği için mutlu olduğunu ifade eden Hülya Çoklar ise, “Hatay Büyükşehir Belediyespor gibi büyük kulüpte kaldığım için mutluyum ve liglerin başlamasını iple çekiyorum” diye konuştu.