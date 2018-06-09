Hatay’da balkondan düşen cam ustası öldü

Edinilen bilgilere göre olay, Arpaçiftlik Mahallesi Nazlı Kent sitesindeki bir dairenin üçüncü katında Faruk Altınsöz (38), balkon camı montajı sırasında dengesini kaybederek zemine düştü.

Altınsöz’ün düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Altınsöz’ü, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Altınsöz, daha sonra Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada da yapılan müdahalelere rağmen 38 yaşındaki Faruk Altınsöz hayatını kaybetti. Altınsöz’ün evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.