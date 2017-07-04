Hatay’da orman yangını

Alınan bilgiye göre, Koyunoğlu Mahallesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 30 kişilik ekip ile orman işletmesine ait, 1 helikopter ,4 arazöz, 1 dozer, 1 greyder 2 su tankı ve bir ilk müdahale aracı sevk edildi.

Yangında, yaklaşık 1 buçuk hektarlık kızılçam ormanında zarar oluştu.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, vatandaşların ihbarıyla yangının kısa sürede kontrol altına alındığını söyledi.