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04 Temmuz 2017 15:41

Hatay’da orman yangını

Hatay’ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 1 buçuk hektar alan zarar gördü.

Hatay’da orman yangını

04 Temmuz 2017 15:41


Alınan bilgiye göre, Koyunoğlu Mahallesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 30 kişilik ekip ile orman işletmesine ait, 1 helikopter ,4 arazöz, 1 dozer, 1 greyder 2 su tankı ve bir ilk müdahale aracı sevk edildi.


Yangında, yaklaşık 1 buçuk hektarlık kızılçam ormanında zarar oluştu.


Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, vatandaşların ihbarıyla yangının kısa sürede kontrol altına alındığını söyledi.




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