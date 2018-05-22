Hatay’da şehit yakınları ve gazi ailelerine iftar

İskenderun, Payas, Belen, Arsuz, Dörtyol ve Erzin ilçelerini de kapsayan şehit yakınları, gazi ve gazi aileleri onuruna verilen iftar yemeğine yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Yoğun katılımın olduğu yemekte Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu ve hep birlikte dualar yapıldı. Akşam ezanının okunması ile alanı dolduran binlerce kişi hep birlikte oruçlarını açtı.

Birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Hatay Valisi Erdal Ata, “Bu vatan için canını kanını vererek, bu topraklarda hür ve özgür yaşamamızı sağlayan şehitlerimize çok şey borçluyuz. Şehitlerimizin, gazilerimiz ve gazilerimizin yakınları onlar bizlere emanet. Bu iftarda bir araya gelip birlikte olmak istedik. Biz devlet, millet olarak şehit ve gazilerimize çok şeyler borçluyuz. İlimizde de kamu kurum ve kuruluşlar olarak şehitlerimizin yakınlarına gazilerimize, gazilerimizin yakınlarına yapabileceğimiz ne varsa her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. İftar programına katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İftar yemeği, Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu tarafından yapılan iftar yemek duası ile sona erdi.

İftar yemeğine Hatay Valisi Erdal Ata, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, 39. Mekanize Piyade Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erkan Olgay, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İskenderun Deniz Üs Komutanı Deniz Kurmay Albay Aykar Tekin, İskenderun Sahil Güvenlik Grup Komutanı SG Yarbay Çağın Taşkın, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, STK’ların yanı sıra şehit yakınları, gazi ve gazi aileleri katılım gösterdi.