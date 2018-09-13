Hatay'daki yangında vatandaşın boş su göleti isyanı

Hatay'da sabah saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılırken vatandaşlar, yangın bölgesine yıllar önce yapılan göletin su tutmaması nedeniyle, 7 dakika uzaklıktan helikopterle su getirilerek yangına müdahalede gecikildiğini ileri sürdü.

7 yıl önce İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan ve sus tutmayan gölet Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Büyükşehir Belediyesi göleti onarma çalışmaları gerçekleştirse de gölet su tutmadı. Boş durumda olan göletin su tutmamasının müteahhidin işini doğru yapmamasından kaynaklandığını söyleyen vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiği noktada yaşayan Arif Barın isimli vatandaş, “Burayı müteahhit yaptı. Burası bir damla su tutmadı sonra belediyeye devredildi. Eğer bu gölet su dolu olsaydı bu yangın daha çabuk sönerdi bu kadar zayiat olmazdı. 7-8 yıl önce İl Özel İdaresi tarafından yapıldı burası sonra büyükşehire devredildi. Yazıklar olsun bunu yapan müteahhide 12 trilyonda para aldı” dedi.