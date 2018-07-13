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13 Temmuz 2018 00:13

Hatay’ın 3 ilçesinde uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın Reyhanlı, Defne ve Arsuz ilçelerinde uyuşturucu operasyonları gerçekleştirildi.

Hatay’ın 3 ilçesinde uyuşturucu operasyonu

13 Temmuz 2018 00:13


Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında Reyhanlı ilçesi Alakuzu Mahallesi’nde iki ayrı adreste yapılan aramada 40 bin 500 gram toz esrar maddesi ve yine Reyhanlı ilçesi Yeşilova Mahallesinde bir adreste yapılan aramada 2 bin 500 gram kubar esrar, 10 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Defne ve Arsuz ilçelerinde gerçekleşen operasyonlarda bin 333 kök kenevir bitkisi, bin gram kubar esrar maddesi, bin 183 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yapılan operasyonların tamamında toplamda 40,5 kilo gram toz esrar, 3.5 kg kubar esrar, 2 bin 526 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, söz konusu olaylarla ilgili tahkikat başlatılmış olup gözaltına alınan 6’sı Türk uyruklu, 1’i Suriye uyruklu 7 şüpheli şahıstan 4’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.




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