Hatayspor, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

1. Lig ekibi Hatayspor, sahasında oynayacağı Osmanlıspor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İlk 30 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirilirken, oyuncular bu sürede daha çok kondisyona yönelik çalıştı. Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, çift antrenmanla çalışmalarını sürdürdüklerini, Cumartesi günü Adana Demirspor ile hazırlık maçı yapacaklarını belirtti.

İlhan Palut: "Oyuncularımın çalışma temposundan memnunum"

Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, oyuncularının çalışma temposundan memnun olduğunu, Osmanlıspor maçından iyi bir sonuç almak istediklerini belirterek, “Milli maç arasında verdiğimiz iznin ardından salı günü tesislerimizde antrenmanlara başladık. Dün ve bugün de çift antrenmanla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Oyuncuların çalışma temposu gayet iyi. Yarın yine bir kuvvet antrenmanımız var, cumartesi günü takım ikiye ayrılacak. Bir grup burada antrenman yaparken, bir grupla beraber Adana Demirspor'la hazırlık maçı yapmak üzere Adana'ya gideceğiz. Pazartesi günü de Osmanlıspor maçının hazırlıklarına başlayacağız. Mirkan sakatlığı dolayısı ile antrenmanlarımıza devam edemiyor ve cuma günü Hatay'a gelecek. Tetkiklerinden sonra Osmanlıspor maçı için son durumuna karar vereceğiz” dedi.

Rakip Osmanlıspor'un tecrübeli bir takım olduğunu, ancak en hazır şekilde karşılaşmaya çıkacaklarını belirten Palut, “Osmanlıspor tecrübeli bir takım. Tecrübeli oyunculardan kurulu. Çalışma tempomuzu hafta içerisinde yükseltip, gerekli analizleri yapıp en hazır şekilde Osmanlıspor maçına çıkacağız. İyi bir sonuç almak için de çalışmalarımızı tamamlayacağız” ifadelerine yer verdi.

Akın Alkan: "Çıkışımızı sürdüreceğiz"

Hatayspor'un başarılı file bekçisi Akın Alkan ise lige iyice adapte olduklarını Osmanlıspor maçını kazanıp, çıkışlarını sürdüreceklerini söyleyerek, “Takımımız şimdi yavaş yavaş iyi olmaya başladı. Eskişehir deplasmanından iyi bir sonuçla döndük. Milli arada her zamanki gibi çok iyi çalışıyoruz ve herkes çok istekli. Bu lige iyice adaptasyon sağladık bence. Bundan sonra bir çıkış yakalayacağımıza inanıyorum. Önümüzde de Osmanlıspor maçı var. Zorlu bir ekip, onlar da ikide iki yaptılar, son iki maçını kazandılar. Onların da ne kadar iyi olduğunu biliyoruz, hocalarımız bize analiz ediyorlar. Onlara göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İçeride oynayacağız, Altınordu maçını içeride beraberlikle bitirdik, onun telafisi Osmanlıspor maçı olacak. İnşallah Osmanlıspor maçını kazanıp, daha da çıkışımızı sürdüreceğiz” dedi.

Kalesinde az gol görmesini konsantrasyona ve takım savunmasına bağlayan Alkan, “Hocalarımız bizi sürekli çalıştırıyor, hiçbir boşluğumuz yok. Tabi bunun yanında konsantre olmakta önemli, takım savunmasını da çok iyi yapıyoruz bu da çok önemli. Gol yememe alışkanlığımız devam ediyor gibi. Bundan sonra daha iyi olacağına inanıyorum. Gönül ister ki hiç gol yemeden bitirmek ama elimizden geleni yapacağız” sözlerini sarf etti.

"Taraftarımız takıma sahip çıksın"

Taraftarlara da mesaj gönderen Alkan, takıma sahip çıkmaları gerektiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Çok uzun süredir burada şampiyonluk bekleniyordu ve biz şampiyon olduk ve bu lige çıktık. 1. Lig'de hala istediğimiz taraftarı göremedik. Çünkü tam dolmuyor, pazar günü olsun, cumartesi günü olsun. Bu takıma sahip çıksınlar, bizim arkamızda dursunlar. İsimler hiç önemli değil ama biz bu takımı şampiyon yapmak için elimizden geleni yapacağız. Bunun için de taraftarlarımıza ve şehrin desteğine çok ihtiyacımız var. İyi günde kötü günde arkamızda dururlarsa, bizi havaya sokarlarsa çok daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum.”