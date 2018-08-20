Diğer
Kategoriler
20 Ağustos 2018 15:33

Hıristiyanlar Kurban Bayramı’nı kiliseye pankart asarak kutladı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde Hıristiyan Ortodoks Cemaati, 300 yıllık kilise duvarına astıkları pankartla, Müslümanların Kurban Bayramı’nı kutladı.

Hıristiyanlar Kurban Bayramı’nı kiliseye pankart asarak kutladı

20 Ağustos 2018 15:33


İskenderun’da yaşayan Hıristiyan Cemaati Şehit Pamir Caddesi üzerinde bulunan Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi duvarına asılan ve üzerinde, “Kurban Bayramınızı kutlar, birlik, beraberlik ve esenlik içinde nice bayramlar dileriz” yazan pankartla Müslümanların, Kurban Bayramı’nı kutladı.


İskenderun şehir merkezinde bulunan tarihi Ortodoks Kilisesi’nin ön cephesine asılan dev pankartta, Müslümanların Kurban Bayramı’nı kutlayan Ortodoks cemaati astıkları pankartı gören vatandaşlar, “Biz beraber Hatayız. Her sene böyle kutlama yapıyorlar. Hoşgörünün hakim olduğu bir şehirde yaşadığımız için her zaman gurur duyuyoruz. Onlar kutlarlar, bizde Noel de gideriz, kutlarız. Böyle bir şehirde yaşadığımız için mutluyuz. Ayrım olmaması Hatayımızın en güzel örneklerinden biri. Güzel bir olay. Kutluyorum, vatanımızın birlik ve beraberliği için tebrik ediyorum. Tüm halkımızın bayramı kutlu olsun” diye konuştular.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç