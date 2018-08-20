Hıristiyanlar Kurban Bayramı’nı kiliseye pankart asarak kutladı

İskenderun’da yaşayan Hıristiyan Cemaati Şehit Pamir Caddesi üzerinde bulunan Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi duvarına asılan ve üzerinde, “Kurban Bayramınızı kutlar, birlik, beraberlik ve esenlik içinde nice bayramlar dileriz” yazan pankartla Müslümanların, Kurban Bayramı’nı kutladı.

İskenderun şehir merkezinde bulunan tarihi Ortodoks Kilisesi’nin ön cephesine asılan dev pankartta, Müslümanların Kurban Bayramı’nı kutlayan Ortodoks cemaati astıkları pankartı gören vatandaşlar, “Biz beraber Hatayız. Her sene böyle kutlama yapıyorlar. Hoşgörünün hakim olduğu bir şehirde yaşadığımız için her zaman gurur duyuyoruz. Onlar kutlarlar, bizde Noel de gideriz, kutlarız. Böyle bir şehirde yaşadığımız için mutluyuz. Ayrım olmaması Hatayımızın en güzel örneklerinden biri. Güzel bir olay. Kutluyorum, vatanımızın birlik ve beraberliği için tebrik ediyorum. Tüm halkımızın bayramı kutlu olsun” diye konuştular.