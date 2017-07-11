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11 Temmuz 2017 14:58

İHH’dan Suriye halkına 2 bin 264 tırlık yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye’nin çeşitli bölgelerine 2017 yılının ilk 6 ayında 2 bin 264 tır dolusu insani yardım malzemesi gönderdi.

İHH’dan Suriye halkına 2 bin 264 tırlık yardım

11 Temmuz 2017 14:58


İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Erhan Yemelek yaptığı açıklamada, Suriyeli ailelere mevcut durumun başladığı ilk günden bu yana destek olmayı sürdürdüklerini söyledi.


Saldırılardan ötürü yaşadıkları bölgeleri terk ederek kısmen daha güvenli bölgelere gelen sivillere başta gıda, sağlık ve barınma gibi yardımlarla destek olduklarını belirten Yemelek, "Suriye’de her şeye rağmen hayata tutunmaya çalışan savaş mağduru dul, yetim ve mazlumlara korunak oluyoruz. İHH, Suriye içerisinde 6 yıldır siviller için çeşitli yaşam alanları oluşturuyor. Buralarda yaşlılar, kadınlar ve çocuklar hayatlarına devam ediyor" dedi.


Hatay, Kilis ve Şanlıurfa’da bulunan İHH lojistik merkezlerine ulaşan insani yardımların kısa süre içerisinde Suriye’ye gönderildiğini aktaran Yemelek, "İçerisinde ailelere bir ay yetecek gıda kolileri, un, ekmek, tıbbi ürünler ve muhtelif ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı 2 bin 264 tırı yılın ilk 6 ayında Suriye’nin Şam, Hama, Humus, Halep kırsalı, İdlib ve kırsalına ulaştırdık" ifadesini kullandı.


Yemelek, Suriye olaylarının başladığı ilk andan itibaren de toplam 13 bin 512 yardım tırına ulaştıklarına işaret ederek, Suriye’deki savaş mağdurlarına insani yardımların devam edeceğini sözlerine ekledi.




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