İskenderun’da bayramlaşma

İskenderun Belediyesi Sosyal Tesislerindeki bayramlaşma programında protokol üyeleri, askeri erkan, milletvekili adayları, ilçe teşkilatları, Hıristiyan cemaati temsilcileri vatandaşlar ile tek tek bayramlaştı.

İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, bu bayramlaşma ile her dinden, mezhepten, görüşten vatandaşın bayram coşkusuna ortak olması, yüz yıllardır süre gelen sevgi, barış ve hoşgörü ortamının güzelliğinin bir kez daha gözler önüne serildiğini söyledi.

Bayramlaşma törenine İskenderun 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, İskenderun Deniz Üs Komutanı Deniz Kurmay Albay Aykar Tekin, İskenderun Sahil Güvenlik Grup Komutanı SG Yarbay Çağın Taşkın, İskenderun İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ferit Gül, İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Zeki Balcı, siyasi parti milletvekili adayları, askeri ve sivil toplum kuruluşu üyeleri, vatandaşlar ile gaziler katıldı.