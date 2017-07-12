Kaymakam Soytürk’e veda yemeği

Yaklaşık dört yıldır Dörtyol kaymakamı olarak görev yapan Recep Soytürk onuruna Botaş tesislerinde verilen veda yemeğine Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, kurum ve daire amirleri katıldı.

Veda yemeğinde konuşan Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, "Kaymakamımız Recep Soytürk ile birlikte güzel mesailerimiz oldu. Kendisini bir ilçe sakini olarak gören yaptığı hizmetler ve samimiyeti ile kurumlar arasındaki birlik beraberliği daha da üst seviyelere çıkaran vatandaşın büyük sevgisini kazanan Kaymakamımız Recep Soytürk’e hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor bundan sonraki görevinde başarılar diliyorum" dedi.

Dörtyol Kaymakamı iken İçişleri Bakanlığı’nın 20 Haziran 2017 tarih ve 2017/261 sayılı Müşterek Kararnamesi ile İskenderun Kaymakamlığına atanan Recep Soytürk, ilçede kaymakam olarak hizmet etmekten mutluluk duyduğu belirterek, görevi süresince kamu kurum ve kuruluşları, ve STK’lar ile birlikte zaman zaman bir araya gelerek bir aile gibi olduklarını kaydederek teşekkür etti.

Kaymakam Recep Soytürk’e hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanı Yaşar Toksoy tarafından plaket, tablo ve çeşitli hediyeler ile ilçenin hemşericilik anahtarını verdi.

Kaymakam Soytürk, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vedalaştı.