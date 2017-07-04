Payasspor, Afyonkarahisar’da kampa girecek

Lig takımlarından Payasspor, 10 Temmuz’da Afyonkarahisar’da kampa girecek.

Teknik Direktör Semih Tokatlı’nın raporları doğrultusunda eski ve yeni futbolcuların birbirleri ile kaynaşması için kamp programı hazırladıklarını belirten Payasspor Transfer Komitesi Başkanı Bekir Tufan, "Takımımız 10 Temmuz tarihinde Afyonkarahisar’da kampa girecek. 21 Temmuz’da futbolcularımıza 3 gün izin vereceğiz. 24 Temmuz tarihinde yapacağımız 2. etap kampı ile çalışmalarımız sürecek. 4 Ağustos’ta ise kamp aşamasını tamamlayacağız" ifadelerini kullandı. Tufan, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını da sürdürdüklerini hatırlatarak, “Görüşmelerini sürdürdüğümüz futbolcular var. Kesin anlaşma sağlandığı takdirde isimlerini açıklamaya devam edeceğiz" dedi.