Vatandaşlara her alanda eğitim desteği verilecek

İskenderun Belediyesi’nde düzenlenen protokol hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Seyfi Dingil, “Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar kurumlarımız ile daima diyalog içerisinde olduk. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Belediyemizin iş birliğinde, ilçede açılacak olan kültürel, sosyal, mesleki ve spor amaçlı kurslarının düzenlenmesine ilişkin iş birliği protokolü gerçekleştirdik” dedi.

Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptıkları bu protokolün, ilçenin eğitim ve kültür çıtasını çok daha yukarıya çıkaracağını ifade eden Seyfi Dingil, "Düzenlenecek kurslarda başta ilçe milli eğitim müdürlüğümüz, halk eğitim müdürlüğümüz ve bu çalışmada görev alacak olan her kurum ve ekibe şimdiden başarılar diliyorum" diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Köseoğlu’da, yapılan bu protokol ile ilçede yaşayan vatandaşlara her alanda eğitim desteği verileceği gibi verilecek eğitimlerin kişisel gelişime katkı sağlayacağını vurguladı.

Konuşmaların ardından kursların düzenlenmesine ilişkin karşılıklı imzalar atıldı.