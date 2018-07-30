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30 Temmuz 2018 10:12

Asimder Başkanı Gülbey: “Başbakan Paşinyan yalan söylüyor”

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Ermenistan’da ABD ve onun dünyada ki gizli planlarını hayata geçiren SOROS’un desteklediği halk hareketiyle başbakan olan Nikol Paşinyan’ın ‘Türkiye Ermenistan sınırlarının açılması ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in işgal edilmiş Karabağ’ı iktidarda kalmak için kullanıyor’ sözlerine tepki göstererek önce Azerbaycan’da sonra da Türkiye’de SOROS’un gizli planlarını hayata geçirmeye destek olduğunu iddia etti.

Asimder Başkanı Gülbey: “Başbakan Paşinyan yalan söylüyor”

30 Temmuz 2018 10:12


Kafkasya’da Rusya, İran ve Çin’in ittifakına Türkiye’nin de zaman zaman ortak projelerde yer alarak destek olmasından rahatsızlık duyan ABD ve Avrupa ülkeleri bölge ülkelerinde iktidarları değiştirmek için SOROS kozunu kullanmak istediklerini belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Ermenistan’da sözde halk hareketi olarak gösterilmek istenen devrim SOROS’un uygulamak istediği gizli bir planıdır. Ermenistan Başbakanı Niko Paşinyan’ın kurduğu hükümetteki önemli bakanlıkları yıllarca Ermenistan’da Rusya politikalarına karşı çıkmış ABD yanlısı kişilerden oluşturulması her şeyi ortaya koymaktadır. Ermenistan Güvenlik Konseyi Başkanı Armen Grigoryan zamanında SOROS Vakfının finanse ettiği Transpaency İnternational örgütünde koordinatör görevi yapmıştır. Ermenistan Eğitim ve Bilim Bakanı Araik Arutunyan önceleri Helsinki Yurttaşlar Derneği ve Transparency İnternational teşkilatlarında görev yapmıştır. Ermenistan’ın Devlet Kontrolünden sorumlu Bakanı görevine atanmış David Sanasaryan şimdiye kadar Rusya karşıtlığı ile öne çıkmış ve defalarca ülkedeki Rus askeri üstlerinin Ermenistan’dan çıkartılması için Rusya’nın Erivan’daki Büyükelçiliği önünde protesto gösterilerine katılmıştır. Buda gösteriyor ki ABD ve Avrupalı SOROS Vakfı Ermenistan’da iş başındadır” dedi.


1915 sözde Ermeni soykırımını tanıyan ve işgal edilen Azerbaycan Karabağ’ı özerk Cumhuriyet olarak tanıyan Başbakan Niko Paşinyan’ın samimi olmadığını söyleyen Gülbey, “Ermenistan’da planladığı hedeflerine ulaşan SOROS’cular Rusya yanlısı siyasetçileri çeşitli suçlarla saf dışı bırakmaya başladılar. Sıra Gürcistan ve Azerbaycan’da, Gürcistan’da işbirlikçileri aracılığı ile gençlerin eğlence yeri olan mekanlara baskın yaparak uyuşturucu madde araması yapmak maksadıyla gençleri rahatsızlık verip sokaklara dökmüş ve mevcut iktidarı protesto ettirmişlerdir. Azerbaycan’da ise Gence şehrinde çeşitli bahanelerle halk ayaklanmış iktidarı protesto ettirilmiştir. Bu gizli plana Paşinyan’da ortaktır, açıklamalarıyla Türkiye ve Azerbaycan’da yaşayan halkın aklını karıştırma peşindedir. Sınır kapılarının ön şartsız açılması isteği ve Aliyev’lerin iktidar gücünü elde tutabilmek için Karabağ işgalinin sonlandırılmasını istemediği gibi yalanlarla kamuoyu oluşturmak istemektedir” şeklinde konuştu.




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