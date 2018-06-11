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11 Haziran 2018 11:29

ASİMDER Başkanı Gülbey, Çakır’ı ziyaret etti

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Iğdır Ağız ve Diş Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Hasan Çakır’ı ziyaret etti.

ASİMDER Başkanı Gülbey, Çakır’ı ziyaret etti

11 Haziran 2018 11:29


Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, yönetim kurulu üyesi Murat Gonca ile birlikte Iğdır Ağız ve Diş Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Hasan Çakır’ı ziyaret ederek dernek hakkında bilgi verdi. Ziyarette konuşan Gülbey, “Derneğimiz 1915 olaylarında Ermeni lobisinin sözde soykırım yalanına karşı uluslararası arenada mücadele ederek gerçek yaşananları kamuoyuna anlatmaktır. Sizde bölge insanı olmanızdan dolayı şehrimizde ve çevre illerde Ermeni çetelerinin katlettiği Müslüman halkın toplu mezarlıklarını ve anıtlarına şahit olmuşsunuzdur. Özellikle siz ve hastane çalışanlarınızdan isteğimiz kardeş ülke olan ve komşumuz Nahcıvan’dan gelen hastalara yardımcı olunması ve gerekli ilgi alakanın gösterilmesidir” dedi.


Iğdır Ağız ve Diş Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Hasan Çakır ise, “teşkilatınızın ziyareti bizleri memnun etmiştir. Bende Ermenilerin yaptığı katliamların hikayesi ile büyüyen biri olarak bu milli meselede yanınızda olduğumu bilmenizi isterim. Azerbaycan ve komşumuz olan Nahcıvan Özerk Cumhuriyetinden gelen hastalara başka bir ülkede olduklarını hissettirmeden her türlü ilgi ve alaka gösteriyoruz. Onlar bizim kardeşimiz burası da evleridir” şeklinde konuştu.


Ziyaretin sonunda Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, Iğdır Ağız ve Diş Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Hasan Çakır’a Türk-Azerbaycan bayrağı ile dernek logosu bulunan masa bayrağı hediye etti.




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