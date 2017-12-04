Kars’ta çeşitli görüşmeler için bulunan Azerbaycan sivil toplum kuruluşları ve basın mensuplarından oluşan heyet Kıbrıs ve Kore gazilerinin dünyaya huzur ve kardeşliğin bozulmaması için insanlık adına görev yapmış ve canlarını feda eden gazilerin üye olduğu Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kars Şube Başkanı Yüksel Öztürk’ü makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette konuşan Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi (BDM) Genel Başkan Yardımcısı Samir Adıgözelli, “Türk milleti Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta sulh cihanda sulh’ sözüyle hareket ederek, Kore ve Kıbrıs’ta sivil halka yapılan zulüm ve katliamları önlemek için NATO askeri çerçevesinde Kore’ye ve Kıbrıs’ta yaşayan kardeşlerinin yardımına yetişmek için binlerce askeriyle Türkiye görev almıştır. Bu fedakarlık yeri gelmiş Azerbaycan’ın 1992 yılında Karabağ’ın Ermeniler tarafından işgal edildiği zamanda yine Türk halkı kardeşlerinin yanında olmuştur. Onun için dünya huzuruna ve kardeşliğine canlarıyla hizmet eden başta Kore ve Kıbrıs şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimize Rabbim rahmet etsin. Gazilerimize ise sağlık ve huzur dolu yaşam nasip etsin, sizler Türk Milletinin gururu oldunuz hep ülkelerimiz gazilerimize gerekli değeri vermelidir” dedi.

Kore, Kıbrıs, Karabağ, Çanakkale ve Güneydoğu şehitleri sadece Türk milletinin şehitleri değil İslam aleminin şehitleri olduğunu belirten Asimder Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Türk milletine mensup olan şehitlerimizin ırkı Türk olsa da aslında bu şehitler İslam aleminin şehitleridir. Bu şehitlerimiz ve gazilerimiz İslamiyet’in emirlerinden biri olan zulmün karşısına dikilmek mazlum yanında olma görevini insanlık namına yerine getirmişlerdir. Onun için İslamiyet’e hizmet edip Allah adına savaşmışlardır. Allah’ım İslam şehitlerine rahmet etsin, gazilerimize ise uzun ömürler versin” şeklinde konuştu

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kars Şube Başkanı Yüksel Öztürk ise, “Azerbaycan’dan kardeşlerimizin Kars’ta bulunmalarından ve derneğimizi ziyaret etmeleri bizleri onurlandırmıştır. Kore ve Kıbrıs’ta insanlık için savaştık, kim mazluma zulüm ederse karşısında yüce Türk milletini ve İslamiyet’in kılıçdarlığını yapan bu İslam şehit ve gazilerini bulacaktır. Bizler her zaman Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız. Ermeniler tarafından işgal edilen Karabağ topraklarının geri alınması için Ermenistan’la savaşılacaksa bizler Kore ve Kıbrıs gazileri göreve hazırız” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Azerbaycanlı STK’lar yanlarında getirdiği çeşitli hediyeleri ziyaret hatırası olarak Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kars Şube Başkanı Yüksel Öztürk’e takdim ettiler.