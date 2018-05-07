Başkan Yikit’ten çocuklara ayakkabı

Sporu her şeyden önce sağlık ve eğlence için yapmaları gerektiğini belirten Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit, “Biz daha önce buraya geldiğimiz zaman yetkili arkadaşlarımızdan ayakkabı talebi aldık. Bu durumu Belediye meclisimize taşıyarak sorunu çözmek istedik. Belediye meclisimize de bu konuda gösterdikleri duyarlılıktan ötürü teşekkür etmek istiyorum. Belediyelerin diğer görevlerinden biride sportif ve sosyal faaliyetlere katkı sağlamaktır. Belki aranızdan ileride çok iyi sporcular yetişecektir. Bu tür imkansızlıklar sizlere engel olabilmektedir. İşte bu noktada belediye veya başka kurumların bu engelleri ortadan kaldırması gerekir. Bu ayakkabılar bizim sizlere hediyelerimizdir. Biz müdürlerimizle diyalog içinde olarak başka noktalarda da ortaya çıkan sorunlarda yardımcı olmaya devam edeceğiz. Benim sizden tek isteğim sporu sağlık ve eğlence için yapmanızdır. Sporun ahlaki yönünü iyi kavramanız ve bu doğrultuda ilerlemeniz gerekmektedir. Spor para için değil sağlık ve eğlence için yapılmalıdır” dedi.

Gençlik Hizmetleri İl Müdür V. Ali Turna, Iğdır Belediyesi Başkanı Murat Yikit’e her fırsatta sportif faaliyetlere verdikleri desteklerden ve bu tür sorunlara karşı belediye yönetimi olarak göstermiş oldukları duyarlılıktan ötürü teşekkür etti.