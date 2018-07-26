Genç ressam duvarlara hayat veriyor

Türkan, resim bölümü bitirdikten sonra atanamadığını hayat şartlarınında zor olduğunu böyle bir işe başlamaya karar verdiğini ifade ederek, "Özellikle belediyelerin çevrede bulunan kötü duvar ve elektrik trafolarındaki kötü görünümü ortadan kaldırmak için bana iş veriyorlar. Aynı zamanda kendi mesleğim olduğu içinde zevkle güzel görüntüler çizmeye çalışıyorum. Aslında bu tür çalışmaların her alanda olması ve özellikle insanlara güzel duygular hissettirmesi bana büyük mutluluk veriyor. Umarım bu tür çalışmalar çoğalır ilçeler şehirler güzel bir görüntüye kavuşur" dedi.