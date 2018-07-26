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26 Temmuz 2018 13:03

Genç ressam duvarlara hayat veriyor

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde resim öğretmenliği okuyup ve atanamayan Sergen Türkan geçimini sağlamak için kurum ve kuruluşların duvarlarını daha iyi bir görünüm sağlamak için resimler çiziyor.

Genç ressam duvarlara hayat veriyor

26 Temmuz 2018 13:03


Türkan, resim bölümü bitirdikten sonra atanamadığını hayat şartlarınında zor olduğunu böyle bir işe başlamaya karar verdiğini ifade ederek, "Özellikle belediyelerin çevrede bulunan kötü duvar ve elektrik trafolarındaki kötü görünümü ortadan kaldırmak için bana iş veriyorlar. Aynı zamanda kendi mesleğim olduğu içinde zevkle güzel görüntüler çizmeye çalışıyorum. Aslında bu tür çalışmaların her alanda olması ve özellikle insanlara güzel duygular hissettirmesi bana büyük mutluluk veriyor. Umarım bu tür çalışmalar çoğalır ilçeler şehirler güzel bir görüntüye kavuşur" dedi.




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