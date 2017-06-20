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20 Haziran 2017 13:05

Iğdır’da çölleşme ile mücadele konferansı düzenlendi

Iğdır Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğünce, “Ekosistemin Çölleşmeye Etkisi” konulu konferans düzenlendi.

Iğdır’da çölleşme ile mücadele konferansı düzenlendi

20 Haziran 2017 13:05


Konu ile ilgili konuşan Iğdır Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Mete Türkoğlu, Çölleşmenin Ekosistemin bozulma sürecini ifade ettiğini belirtti. Türkoğlu, “Tarım alanlarının açılması için orman, mera ve çayırlıkların tahrip edilmesi, insanların daha çok üretme isteklerine paralel olarak birim alandan daha fazla ürün elde etme çabaları ile yapay gübre kullanımı, usulüne uygun olmayan sulama, tarım ilaçları sonucu topraktaki canlı organizmaların ölmesi, mevcut Ekosistemin ve Biyoçeşitliliğin bozulmasına buna paralel olarak verim azalmasına neden oluyor. Temelde Çölleşme, İnsanın üzerinde yaşadığı yeryüzünü bilinçsizce kullanmasından kaynaklanmaktadır. Bu önce doğal bitki örtüsünün tahribi ile başlar iklimin değişmesiyle devam eder ve toprakların tarım yapılmaz hale gelmesiyle son bulur. Tekrar eden kuraklıklar ve insanın fazla yiyecek elde etmek için toprak üzerindeki isteklerinin artması, yanlış tarım tekniklerinin uygulanması ve toprağın aşırı kullanımı çölleşme sürecinin başlamasında önemli rol oynar. Çölleşme fark edilmeden yayılan bir süreç olup ciddi boyutlara ulaşmadan kontrol edilmezse telafisi imkansız zararlara yol açmaktadır. Sonuç olarak Biyoçeşitliliğin ortadan kaldırılması Ekosistemin insan eliyle bozulmasıyla, flora, fauna ve türlerin tükenmesi ile gıda sorunu kıtlık ve mevsimlerde değişiklik yaşanacaktır” dedi.




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