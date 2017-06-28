Vali Alpman Iğdır’dan ayrıldı

Tören Tansu Çiller Caddesi üzerinde bulunan Vali Konağın’da gerçekleşti.

Uğurlama törenine siyasi parti temsilcileri, il meclis encümenleri, STK temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Konağında başlayan veda töreni katılımcılar ile birlikte Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanına kadar konvoy halinde devam etti.

Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, Iğdır’dan huzur içinde ayrıldığını ve çok şey kazandığını belirtti. Alpman, “10 Haziran 2016 tarihinden bugüne kadar 1 yılı geçirerek Iğdır’a hizmet etmeye çalıştık. Iğdır’da sizlerle birlikte 15 temmuz gecesini yaşadık. Arkasından demokrasi nöbetlerinde sizlerle her gece beraber olduk. Iğdır’da bir referandum, İl genel meclis üyelerinin yenilenme sürecini yaşadık. Çok hızlı ve dolu bir tempoda bir yıl geçti. 8 eylül 2016 tarihinde sayın Başbakanımızın Diyarbakır’da ilan ettiği cazibe merkezleri kapsamında 23 il arasında bulunan Iğdır’da yatırımcılarımızla İstanbul, Ankara ve burada toplantılar yaptık. Bu kapsamda çok sayıda bakanımız buraya teşvik etti bizi onurlandırdılar. Yatırımcılarımızdan olumlu işaretler ve yatırım yapma talepleri aldık. Bu cazibe merkezleri programının yakında açıklanacağını ümit ediyorum. Iğdır’da bu konuda hem organize sanayi hem de organize sanayi başında yatırımcıların işsizliği önlemek yönünde çalışmalara devam etmesi çok önemlidir. Iğdır aynı zamanda terör ile anılan bir il. Ancak bir yıllık süre zarfında ilimizde emniyet ve asayiş yönünden hiçbir olumsuzluk yaşanmadı. Tüm vatandaşlarımız bu süre zarfında bize yardımcı oldular. Bizlerde onlarla birlikte gayet güzel bir şekilde ilişkilerimizi devam ettirdik. Ben buradan ayrılırken huzur içinde ayrılıyorum. Iğdır’lıların beni sevdiğini biliyorum. Ben de onları gerçekten çok seviyorum. Iğdır’a geldim sizleri tanıdım bu yüzden çok şeyler kazandığımı düşünüyorum . Ben bunun karşılığını bir şekilde Ankara’ya gittikten sonrada ödemeye çalışacağım. Bana burada görev yaptığım süre içerisinde yardımcı olan herkese her kuruma teşekkür ediyorum. Iğdır’ın önü açık geleceği parlaktır buna inanıyorum” dedi.