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09 Mayıs 2018 09:43

Eğirdir MYO’da mezuniyet coşkusu

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Eğirdir Meslek Yüksekokulu’nda (MYO) 300 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

Eğirdir MYO’da mezuniyet coşkusu

09 Mayıs 2018 09:43


SDÜ, Eğirdir MYO’nun 2017-2018 Eğitim Öğretim Akademik yılı mezuniyet töreni, Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi. Törene, Kaymakam Abdullah Akdaş, Belediye Başkan Vekili Gamze Göksu, Cumhuriyet Savcısı Uğur Deniz, Hakim Cihat Ateş, Öğrenciler ve aileler katıldı.


Eğirdir Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Tahir Tilki, "Süleyman Demirel Üniversitesinden mezun olmanız, ’İlham veren üniversite’ anlayışıyla öğrenci merkezli eğitimi ilke edinmiş olan okulumuzda bu yenilikleri ve değişimleri analiz etmekte ve bunları uygulamak için yoğun uğraşlar vermekteyiz. Türkiye küresel bir güç, öncü bir ülke olacak düzeyde akla ve bilime dayalı çağdaş uygarlık yolunda aydınlık yarınlar için Eğirdir Meslek Yüksekokulu kimliğinizi onur duyarak taşımanız ümidiyle hepinize dayanışma içinde geçireceğiniz bir yaşam diliyorum” dedi.


Belgelerin verilmesinin ardından Okul Birincisi Saniye Topal eşliğinde bütün öğrenciler ‘Öğrenci Andı’nı okudular. Öğrenciler daha sonra keplerini havaya attılar.


Program, öğrencilerin mezuniyet eğlencesi ile sona erdi.




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