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05 Mayıs 2018 15:37

İzcilik ve kamp faaliyetleri teknoloji bağımlığından uzaklaşacaklar

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde hayata geçirilen ‘Yaşama Bağlanıyoruz Yaparak Öğreniyoruz’ projesi kapsamında komandolar ve dağcılık kulübü eşliğinde, Bedre Koyu Plajı’nda kamp kuracak olan öğrencilerin doğal yaşamı öğrenmesi ve teknoloji bağımlılığından kurtulması amaçlanıyor.

İzcilik ve kamp faaliyetleri teknoloji bağımlığından uzaklaşacaklar

05 Mayıs 2018 15:37


Eğirdir Kaymakamlığı destekleri ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü’nce, çocuklar ve ailelerin, unutulmaya yüz tutmuş olan çocuk oyunlarını oynamak yerine telefon, tablet, bilgisayarla vakit geçirmelerine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan ‘Yaşama Bağlanıyoruz Yaparak Öğreniyoruz’ projesi kapsamında teknoloji bağımlılığına karşı düzenlenen etkinlikler izcilik ve kamp ile devam etti.


Özellikle teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla hazırlanan ‘Yaşama Bağlanıyoruz Yaparak öğreniyoruz’ isimli proje İzcilik ve Kamp Yaşamı etkinliğine öğrenciler, aileler, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ile Eğirdir Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Derneği (ETUDOSD) üyeleri katıldı.


Katılımcı öğrenciler, aileleriyle birlikte ETUDOSD ve Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı’nın da katkılarıyla Eğirdir Bedre Koyu Plajı’nda kamp kurdu.


Doğayı yakından tanıma, barınak yapma, ateş yakma, balık tutma, dağcılık, doğa yürüyüşleri, hayvan tuzakları yapmayı öğrenmesi amaçlanan öğrencilerin, gece kamp ateşi çevresinde ‘Değerlerimiz’ konul söyleşi faaliyetleri yapacakları ve konaklamadan sonraki gün evlerine dönecekleri belirtildi.




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