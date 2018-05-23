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23 Mayıs 2018 17:22

SDÜ Rektörü Çarıkçı, tedviren IUBÜ Rektörü olarak atandı

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörü Prof.

SDÜ Rektörü Çarıkçı, tedviren IUBÜ Rektörü olarak atandı

23 Mayıs 2018 17:22

Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, tedviren Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (IUBÜ) Rektörlüğüne atandı.


Türkiye’de yeni kurulan 20 üniversite arasında yer alan ve SDÜ’de bazı fakülte ve bölümlerin dahil edilerek kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı atandı.


SDÜ Kurumsal İletişim Merkezinden (KİMER) yapılan yazılı açıklamada, "Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, yeni kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne tedviren atanmıştır" denildi.




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