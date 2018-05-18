SDÜ’de kapalı yöntemle omuz çıkığı ameliyatı

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ortopedi Anabilim Dalı, yaptığı başarılı ameliyatlarına bir yenisini ekledi.

Daha önce dört defa omzu çıkan 42 yaşındaki Ayhan Güngör isimli hastaya kapalı yöntemle (artroskopik) ameliyat gerçekleştirildi.

Kapalı ameliyatla 1 günde taburcu ettiler

Yaptıkları başarılı operasyonla ilgili açıklamalarda bulunan SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tolga Atay, “Ülkemizde sayılı merkezlerde gerçekleşen ve ilimizde ilk defa olmak üzere tekrarlayan omuz çıkığı sebebiyle kliniğimize başvuran 42 yaşındaki Ayhan Güngör isimli hastamızın, artroskopik olarak yani kapalı yöntemle ameliyatını başarıyla gerçekleştirdik. Bu sayede öncesinde 4 ila 5 gün hastanede yatması gereken hastamızı ameliyattan bir gün sonra taburcu ettik. Ortopedi alanında son gelişmeleri yakından takip edip, gerçekleştirebilen ve Isparta’da birçok ilklere imza atan kliniğimiz, kendini yenilemeye ve geliştirmeye devam etmektedir ve edecektir” dedi.

Sağlığına kavuştu

Ayhan Güngör ise kapalı şekilde ameliyat yapılmasının kendisine büyük kolaylık sağladığını ifade ederek, “Rahatsızlığım ile ilgili daha önceleri çok problem yaşadım. Omzumdaki şiddetli ağrılar sonrasında SDÜ Hastanesinde Tolga hocamıza ulaştık. Kendilerinden Allah razı olsun, uzun zamandır çektiğim acılar artık son buldu. Buradan Prof. Dr. Tolga Atay hocama ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Güngör, ağrılarından kurtulduğunu ve kolunu rahatlıkla hareket ettirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.