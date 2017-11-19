Ahmet Davutoğlu, Naim Süleymanoğlu’nun cenaze törenine katıldı

Soydaşlarımızın o gün yaşamakta olduğu haksızlıklar konusunda dünyanın aydınlatılması hususunda çok büyük vazife görmüştür” dedi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türk sporunun efsane ismi Naim Süleymanoğlu’nun cenaze törenine katılmak için Fatih Camii’ne geldi. Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Davutoğlu, “Bugün sadece yakın spor tarihimizin değil toplum olarak soydaşlarımız bağlamında gönül coğrafyamızın da yakın tarihi açısından çok büyük bir kaybı yaşadık. Rahmetli Naim Süleymanoğlu tarihin kritik bir eşiğinde hem sporda sağladığı büyük başarıda hem de o kritik eşikte aldığı son derece anlamlı tavırda Türk milletinin gönlünde özel bir yere sahip olmuştur. Soğuk savaşın bittiği günlerde Bulgaristan’da soydaşlarımıza dönük zulüm sürerken o sporcu kimliğiyle, insan kimliğiyle ve Türk kimliğiyle bütün dünyaya örnek teşkil edecek bir tavır sergilemiştir. Hepinizin hatırladığı gibi bizi gururlandıran bir tutumla ana vatana gelmiş ve soydaşlarımızın o gün yaşamakta olduğu haksızlıklar konusunda dünyanın aydınlatılması hususunda çok büyük vazife görmüştür. Ayrıca daha sonra 3 kez olimpiyat şampiyonu, 8 kez dünya şampiyonu ve 46 kez de dünya rekortmeni olarak dünya spor tarihine altın harflerle yazılan ve ay yıldızı bu anlamda dünyanın her yerinde büyük bir onurla dalgalandıran bir performans sergilemiştir. Dolayısıyla kaybımız çok boyutludur. Bir insanlık, insan hakları savunucusunu ve Türk milletinin kalbinde yer etmiş önemli bir şahsiyeti kaybettik. Bir spor adamını, bir büyük dünya rekortmenini kaybettik. Bütün milletimizin gönül coğrafyamızın Bulgaristan’daki soydaşlarımızın başı sağ olsun” şeklinde konuştu.