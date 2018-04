Önceden muhtarlık hizmet binası olmayan Ümraniye, yeni bir hizmet binasına daha kavuşuyor. 14 yılda 400’ün üzerinde kalıcı esere imza atan Ümraniye Belediyesi, ilçedeki tüm mahallelere muhtarlık hizmet binaları ve bilgi evleri kazandırmaya devam ediyor. Altınşehir Mahallesi Muhtarlık Hizmet Binası ve Bilgi Evi’nin açılışı Başkan Hasan Can’ın katılımıyla gerçekleşti. Açılış törenine Başkan Can ve eşi Saliha Can’ın yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Ümraniye İlçe Müftüsü İlyas Yılmaztürk, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av. Mahmut Eminmollaoğlu, AK Parti Ümraniye İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Taşçı, AK Parti Ümraniye İlçe Gençlik Kolları Başkanı Osman Nuri Anbarkaya, AK Parti Ümraniye İlçe Başkan Yardımcıları ve Yönetim Kurulu üyeleri, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları, İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta, muhtarlar, STK temsilcileri, belediye birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program Ümraniye Belediyesi Mehteran Takımı gösterisiyle başladı.

Açılışı gerçekleştirilen Altınşehir Mahallesi Muhtarlık Hizmet Binası ve Bilgi Evi’nin toplam inşaat alanı 349,69 metrekaredir. 91,04 metrekare bodrum kat, 91,04 metrekare zemin kat, 132,46 metrekare 1. kat ve 35,15 metrekare çatı katından oluşan binada; 2 derslik, depo, elektrik odası, mekanik oda, engelli wc, normal wc, muhtarlık odası, bekleme salonu, mutfak ve mescid bulunuyor.

Programın açılış konuşmasını yapan Altınşehir Mahalle Muhtarı Dursun Ali Yıldız, "Bu akşam idrak edeceğimiz Berat Kandilinin tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. 14 yılda 400’ü aşkın kalıcı eseri ilçemize kazandırdığı, Altınşehir Mahallesine yaptırılan muhtarlık ve bilgi evi binası için Belediye Başkanıımız Hasan Can’a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta selamlama konuşması yaparak,"Güzel bir gün, güzel bir eser. Emeği geçen Ümraniye Belediye Başkanımız Hasan Can’a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Programda bir selamlama konuşması yapan AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av. Mahmut Eminmolloğlu, "Altınşehir Mahalle Muhtarlığı ve Bilgi Evi açılışına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Berat Kandili olması münasebetiyle de kandilimiz mübarek olsun” dedi.

14 yıldır yapılan belediyecilik hizmetlerine değinerek konuşmasına devam eden Eminmollaoğlu, “15 yıldır belediye başkanımız Hasan Can Bey, ilçeye 400’ün üzerinde kalıcı eser yaparak, vatandaşımızın hizmetine sundu. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” diyerek konuşmasını noktaladı.

Millet, bayrak, vatan ve devlet uğruna canlarını feda eden şehitlerimize rahmet dileyerek konuşmasına başlayan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “Önemli olan arkamızdan bizlere dua eden insanlar bırakmak. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ‘3 kişi öldüğü zaman onun amel defteri kapanmaz. Onlardan ilki; sadaka-i cariye yapanlar, yani okul çeşme gibi insanların hayrına eser yapanlar, ikincisi faydalı ilim üreten kişiler, üçüncüsü de kendisine dua eden hayırlı bir evlat bırakan anne ve babaların defteri kapanmaz" dedi.

“Bizler de anne ve babalarına dua edecek bir çevreyi gençlerimiz için oluşturmaya çalışıyoruz” diyerek konuşmasına devam eden Başkan Can, “Neslimizi tek millet, tek vatan ve tek devlet ilkesiyle yetiştirmeye çalışıyoruz” dedi. 14 yılda ilçeye 400’ün üzerinde irili ufaklı kalıcı eserler kazandırdığını belirterek söze devam eden Başkan Hasan Can, “Her on iki günde bir eser yapmışız. Sadece eserler değil, fakir ve fukarayı da gözeten bir anlayışla bugünlere kadar geldik” dedi. Kentsel dönüşüm konusuna da değinen Başkan Hasan Can, “Kentsel dönüşüm dendiğinde Türkiye’de bizim ulaştığımız seviyeye ulaşan ikinci bir ilçe yok. Ümraniye’de şu anda 320 bin yapı stoku var. Yani şehrin yüzde 64’ünü yenilemiş bir belediyeyiz” dedi.

Türkiye’nin 15 yıldaki değişimi ve aldığı mesafeden de bahseden Başkan Hasan Can, “Hükümetimiz, devletimiz ve başımızdaki Reis-i Cumhurumuz sayesinde bu ülke çağ atladı. Bugün Türkiye, dört bir taraftan saldırıya uğramasına rağmen, yedi düvele karşı mücadele eden, kimseye haksızlık etmeyen, zalimin karşısında, mazlumun yanında, halkının yanında olan bir iktidara sahip. Bunun mensubu olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. 24 Haziran’da inşallah yeni bir çağ açacağız” dedi. Yeni yönetim sistemiyle alakalı bilgi de veren Başkan Hasan Can, “Türkiye’nin hızlı kalkınmaya, hızlı büyümeye ihtiyacı var. Hizmetler bitmiyor, bitmeyecek. Durmak yok, yola devam. Bu vesileyle açılışı yapılan Altınşehir Mahallesi Muhtarlık Hizmet Binası ve Bilgi Evi hayırlara vesile olsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun” diyerek konuşmasını bitirdi.

Mahalle Muhtarı Dursun Ali Yıldız ve Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta hizmetlerinden dolayı Başkan Hasan Can’a hediye takdim etti.

Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu selamlama konuşması yaparak, “Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün burada çok güzel bir hizmet binamızın daha açılışını gerçekleştiriyoruz. Muhtarlık Binası ve Bilgi Evi hayırlı ve uğurlu olsun. Bizlere bu hizmetleri sunan belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz ise, “Böylesine güzel ve anlamlı bir eserin açılışında bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Görüyorum ki, her açılışımızda daha da gelişen ve büyüyen bir Ümraniye ile karşılaşıyorum. Eskiden Ümraniye, çöp patlamalarıyla kötü anılan bir ilçeydi. Ancak 2004 yılında Ümraniye’nin sadece ismini değil, kaderini de değiştiren ve ilçeye mükemmel hizmetler yapan bir belediye başkanımız göreve geldi. Allah Belediye Başkanımız Hasan Can Bey’den razı olsun” dedi. 24 Haziran da yapılacak olan seçime de değinen Osman Boyraz, “Ülkemizi aydınlık yarınlara ulaştırmak için hep beraber el ele yürüyüşümüzü devam ettireceğiz. Şimdiden Ramazanınızı ve Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum” diyerek konuşmasını noktaladı.

Başkan Hasan Can ve protokolün, Altınşehir Mahallesi Muhtarlık Hizmet Binası ve Bilgi Evi binasının açılış kurdelesini kesmesiyle tören son buldu.