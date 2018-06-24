Atatürk Havalimanı’nda seçim yoğunluğu

Dönem Milletvekili Seçimleri’nde oy kullanmak için vatandaşlar tatilini yarıda keserek İstanbul’a döndü. Dönüşlerin yoğun olması nedeniyle Atatürk Havalimanı’nda yoğunluk yaşandı. Birçok sanatçının yanı sıra Bayan Basketbol Milli Takımı oyuncuları da oy kullanmak için İstanbul’a geldi.

Atatürk Havalimanı, seçim günü tarihi günlerinden birini yaşadı. Ünlü isimler tatillerini yarıda kesip oylarını kullanmak için İstanbul’a döndü. Kızı Melis ve Enis ile birlikte oy vermek için İstanbul’a gelen Ali Kaman, “Ailecek geldik. Bodrum’dan geliyoruz. Eşim, kızım ve ben. Oyumuzu kullanmaya geldik. Akşam eşim dönüyor. Ufak oğlumuz ve ufak kızımız Bodrum’da kaldı. Bu vatandaşlık görevimiz için 3 tane uçak bileti aldık ve geldik. Son dakika bilet bulduk. Kim ne konuşacaksa sandık başında konuşacak” dedi.

Alaçatı’daki evlerinde tatil yapan ve tatilini yarıda keserek oy kullanmaya gelen Ergin Ataman ve eşi ise, “Alaçatı’daki evimdeydim. Vatandaşlık görevimi yapmak için eşimle beraber geldim. İnşallah ülkemizin geleceği için hayırlısı olur. Türkiye büyük bir ülke. Sonuç ne olursa olsun görüşler farklı da olsa Türkiye Cumhuriyeti ilelebet bu bayrak altında devam edecek" diye konuştu.

Tatilini seçime göre ayarladığını söyleyen Büşra Soycan, ”Tatildeydim. Bu hafta seçim haftasıydı, ona göre dönüşümü Pazar gününe denk getirdim. Sinop’taydım, İstanbul’a geldim. Seçim olduğu için dönüşümü ona göre ayarladım” dedi.

Sümeyye Dönmez Parlak ise, "Hem oy kullanmak için hem de evimize döndük. Ucu açık bir tatildi ama oyumuzu kullanmak için döndük” şeklinde konuştu.

"Ülkemiz, milletimiz için kim yararlı olacaksa onun başa gelmesini istiyoruz" diyen sanatçı Selami Şahin, "Şimdi ben öncelikle müzik adamıyım. Ben daima tanrıdan dilediğim ülkemize, milletimize kim yararlı olacaksa o başa gelsin. Ben tabii ki ailemle, çocuklarımla bir takım düşüncelerimiz var. Hesap etmeden yola çıkmıyoruz. Oyumuzu kime vereceğimizi ailecek karar verip, ona göre oy vereceğiz” dedi.

Tatilini seçimlere göre ayarladığını söyleyen ünlü oyuncu Şeval Sam ise, ”Tatili hak ettiğimi düşünüyorum. Kısa bir tatile çıkmıştım. Yoğun ve yorgun bir sezon geçirdik. Bugün oy vermek için geldim. Kesinlikle oy vermek için geldim” dedi.

Pasaport bankolarında uzun kuyruklar oluştu

Atatürk Havalimanı pasaport bankolarında görevli polislerin seçimlerde oy kullanılan sandıklarda görevlendirilmesi nedeniyle pasaport bankolarında uzun kuyruklar oluştu. Atatürk Havalimanı Emniyet Müdürlüğü personeli, yolcuların mağdur olmaması ve uçaklarını kaçırmaması için her türlü önlemi alırken yoğunluğu engelleyemedi. Yoğunluk nedeniyle kuyruklar pasaport bankolarının dışına taştı.