Atatürk Havalimanı'nda yüklenen tırlar üçüncü havalimanına doğru yola çıktı

Atatürk Havalimanı'nda yüklenen malzemeler tırlar eşliğinde üçüncü havalimanına doğru yola çıktı. Tır konvoyu görüntülenirken, malzemelerni TEKNOFEST'de kullanıldıktan sonra üçüncü havalimanında kalacağı öğrenildi.

Atatürk Havalimanı'nda sabah saatlerinde, merdiven, pushback ve çok sayıda malzemeler tırlara yüklenmişti. Yüklenen yaklaşık 20 tır Atatürk Havalimanı'nda 15:30 da çıktı. Tırlar konvoy eşliğinde ilerlerken, TEKNOFEST de kullanılacak malzemelerin ardından üçüncü havalimanında kalacağı öğrenildi.