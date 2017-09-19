Ayhancan Güven, Porsche GT3 Cup Challenge Benelux’te 1. oldu

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve SporToto ana sponsorluğunda mücadele eden 19 yaşındaki genç sporcu Ayhancan, Belçika’nın Zolder pistinde Attempto Racing tarafından hazırlanan Türk Bayrağı desenli aracı ile mücadele etti.

16 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilen iki sıralama turu seansında da en iyi zamanları kaydederek pole pozisyonun sahibi olan Ayhancan, 2. yarış sıralama turlarında 1:33.621’lik zaman kaydetti. Ayhancan’ın tur zamanı Zolder pistinde bugüne kadar Porsche GT3 Cup otomobilleri ile atılmış en hızlı tur zamanı olarak kaydedildi. Ayhancan pistin yeni rekortmeni oldu.

17 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen yarışlar baştan sona büyük çekişmeye sahne oldu. İlk yarışa ilk sırada başlama hakkını elde ederek pole pozisyonda start çizgisinde yerini alan Ayhancan, tozlu zemin nedeniyle patinajda kalınca pozisyonunu kaybederek beşinciliğe kadar geriledi. İlerleyen turlarda yaptığı ataklarla sürekli yükselen ve liderliği ele geçiren sporcu, damalı bayrağın altından geçen ilk isim oldu.

Akşam üzeri koşulan ikinci yarış öncesi yağan hafif yağmur, pist şartlarını oldukça zorlaştırdı. Pistin bazı kısımlarının kuru kalması sebebiyle birçok pilot gibi Ayhancan da kuru lastiklerle start almaya karar verdi. Startla birlikte üçüncülüğe kadar gerileyen Ayhancan, önündeki rakibini başarılı bir atakla geride bırakıp ikinciliğe yükselmeyi başardı. Arka grupta yaşanan bir kaza nedeniyle piste güvenlik aracının girmesinin ardından risk almayı tercih eden Güven, yoldan çıkınca altıncılığa kadar geriledi ve damalı bayrağın altından beşinci sırada geçti.

Ayhancan, 30 Eylül - 01 Ekim tarihlerinde Circuit de Barcelona, Catalunya pistinde gerçekleşecek olan ve 40 sporcunun katılacağı Porsche Carrera Cup Fransa ve Porsche GT3 Cup Challenge Benelux ortak yarışında mücadele edecek.