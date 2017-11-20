Hasan Akgün, gazeteci Ali Tarakçı’ya yapılan silahlı saldırıyı kınadı. Tarakçı’yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden Dr. Akgün, “Hala silahşorluk zamanında yaşayan insanlar var. Oysa silahşorluk zamanı biteli asırlar oldu. Tüm sorunlarımızı hukuk içinde çözmek zorundayız. Maalesef ülke olarak demokrasi, adalet ve medeniyet ortamlarından gittikçe uzaklaşıyoruz” dedi.

Ali Tarakçı’nın aktif ve etkin bir gazeteci olduğunu hatırlatan Dr. Akgün, “Gazetecinin tek silahı, kalemidir. Kalemiyle mücadele veren bir insanın silahlı saldırıya uğraması basına saldırıyı akla getirmektedir. Ülkede hukuk ve adalet hâkim olduğunda basın da özgür çalışır ve medeniyetin kurallarına göre yaşarız. Çocuklarının yanında, çocuklarının okul yolunda Tarakçı’ya yapılan silahlı saldırı, hukuka inancın olmamasının, korkaklık ve cahilliğin sonucudur” dedi.

Dr. Hasan Akgün, “Değerli dostum Tarakçı’nın kısa zamanda sağlığına kavuşacağına ve fikir mücadelesine kaldığı yerden devam edeceğine inanıyorum. Kendisine acil şifalar, ailesine, Gazetem İstanbul ve basın camiasına geçmiş olsun diyorum” diye konuştu. Başkan Dr. Hasan Akgün, bireysel silahlanmanın da mutlaka önlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Başkan Dr. Akgün, “Bireysel suçlarda ateşli silah kullanımının bu yıl yüzde 80’lere ulaştığı görüyoruz. Ülkemizde peynir ekmek gibi silah alınıp satılıyor. Silah satışı noktasında herhangi bir denetim, önlem veya kısıtlama yok. Silah satış yapan şirketlerle ilgili hiçbir bilgi de ne yazık ki yok. Ülkemizde ne yazık ki internette taksitle silah satışı yapılıyor. Her önüne gelen eline silah alıyor. Hükümet acilen bir önlem almalıdır. Bu konuda caydırıcı cezalar ve hukuki düzenlemeler yeniden düzenlenmelidir" dedi.