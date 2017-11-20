Beşiktaş kasayı doldurdu

Kartal, grup aşamasında elde ettiği 3 galibiyet, 1 beraberlikle tam 25 milyon TL’lik gelirin sahibi oldu.

Süper Lig’de son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gösterdiği performansla hem göz dolduruyor hem de kasasına yüklü miktarlar koyuyor. Siyah-beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu maçlarında deplasmanda Porto’yu 3-1, evinde Alman ekibi Leipzig’i 2-0 ve yine bir deplasman maçında Monaco’yu 2-1 mağlup etmişti. Kara Kartal, Fransız ekibiyle evinde oynadığı müsabakadan ise 1-1’lik eşitlikle ayrıldı.

Beşiktaş, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanarak, katılım payı olan 50 milyon TL’yi kasasına koydu. Oynadığı grup maçlarında da 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, gösterdiği bu performans ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nden 25 milyon TL daha almaya hak kazandı. Kartal, 21 Kasım Salı günü evinde Porto ve 6 Aralık’ta Almanya’da Leipzig ile oynayacağı maçları da kazanırsa 15 milyon TL’lik bir gelir daha elde etmiş olacak.

Siyah-beyazlı takım, son 16 turuna kalırsa 25 milyon TL, çeyrek finale yükselmesi durumunda ise 30 milyon TL daha gelir elde edecek. Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final ve final maçlarını oynayıp kupayı kaldırırsa da toplamda 32.5 milyon Euro kazanmış olacak.