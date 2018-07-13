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13 Temmuz 2018 14:16

Büyükçekmece’de ulaşımı kolaylaştıracak proje

Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yol yapım çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, Alkent 2000 Mahallesi’nde başlatılan yol yapım çalışması sayesinde mesafeler kısalacak, ulaşım kolaylaşacak.

Büyükçekmece’de ulaşımı kolaylaştıracak proje

13 Temmuz 2018 14:16


Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün talimatları doğrultusunda çalışmalara başlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alkent 2000 Mahallesi Dr. Hasan Akgün Caddesi ile Eskice Caddelerini birbirine bağlayan Güzelbahçe Caddesi’nin yol, tretuvar, aydınlatma ve kaplama çalışmaları başladı.


Mesafe kısalacak, ulaşım kolaylaşacak


Güzelbahçe Caddesi’nde yapılan çalışmalar tamamlandığında ve cadde ulaşıma açıldığında, bölgede bulunan yerleşim birimleri, İstanbul Üniversitesi, Kültür 2000 Koleji ve TEM Bağlantı yoluna ulaşım kolaylaşacak. 3 bin 800 metrelik eski ulaşım yolu bin 100 metreye düşecek.


Karaağaç ve Alkent 2000 mahalleri rahatlayacak


Alkent 2000 Mahallesi Güzelbahçe Caddesi’nde başlatılan çalışmaları değerlendiren Başkan Akgün, "Güzelbahçe Caddesi’ni ulaşıma açma kararı almamızın nedeni, Karaağaç ve Alkent 2000 mahallelerinin ulaşım sorunları çözülmüş olacak. Başlatılan çalışma sayesinde hem bölgede bulunan okul ve yerleşim alanlarına hem de tem bağlantı yoluna ulaşım kolaylığı sağlamış olacağız. Güzelbahçe Caddesi ulaşıma açıldığında mesafeler kısalacak ve bölgedeki ulaşım imkanları artmış olacak" şeklinde konuştu.




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