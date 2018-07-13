Büyükçekmece’de ulaşımı kolaylaştıracak proje

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün talimatları doğrultusunda çalışmalara başlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alkent 2000 Mahallesi Dr. Hasan Akgün Caddesi ile Eskice Caddelerini birbirine bağlayan Güzelbahçe Caddesi’nin yol, tretuvar, aydınlatma ve kaplama çalışmaları başladı.

Mesafe kısalacak, ulaşım kolaylaşacak

Güzelbahçe Caddesi’nde yapılan çalışmalar tamamlandığında ve cadde ulaşıma açıldığında, bölgede bulunan yerleşim birimleri, İstanbul Üniversitesi, Kültür 2000 Koleji ve TEM Bağlantı yoluna ulaşım kolaylaşacak. 3 bin 800 metrelik eski ulaşım yolu bin 100 metreye düşecek.

Karaağaç ve Alkent 2000 mahalleri rahatlayacak

Alkent 2000 Mahallesi Güzelbahçe Caddesi’nde başlatılan çalışmaları değerlendiren Başkan Akgün, "Güzelbahçe Caddesi’ni ulaşıma açma kararı almamızın nedeni, Karaağaç ve Alkent 2000 mahallelerinin ulaşım sorunları çözülmüş olacak. Başlatılan çalışma sayesinde hem bölgede bulunan okul ve yerleşim alanlarına hem de tem bağlantı yoluna ulaşım kolaylığı sağlamış olacağız. Güzelbahçe Caddesi ulaşıma açıldığında mesafeler kısalacak ve bölgedeki ulaşım imkanları artmış olacak" şeklinde konuştu.