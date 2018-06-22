Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün İstanbul’un ilçelerini kapsayan miting programının ilk durağı Kartal oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim otobüsünden Kartal Meydanı’nı dolduran binlerce kişiyi selamladı. Vatandaşlara "Pazara hazırlıklı mıyız?" diye soran Erdoğan, "Kartal ilçemize attığımız adımlarla Kartal’a neler yaptığımızı en iyi siz biliyorsunuz. İstanbul’a neler yaptığımızı en iyi siz biliyorsunuz. Ben inanıyorum ki Kartallı kardeşlerim bu kardeşlerini Pazar günü yalnız bırakmayacak. Diğerlerinin İstanbul’a yaptıkları ne var? Bunlar hangi yüzle geliyorlar. İstanbul’a Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum zaman bu Kartal’ın hali neydi. Bu gayreti veren anlayış var, o da AK Parti. Biz size efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Hizmetlerle yanınızda bulunduk, hatırlayın Kartal’ın halini. Suyumuz var mıydı? Her taraf delik deşik miydi? Buraları bir ilçe haline getiren biziz. Bizden sonra CHP zihniyeti şu anda burada. Memnun musunuz? Var mı hizmet? Bu sahili de ’ben yaptım’ der ha. Bütün bu sahil düzenlemelerini biz yaptık. Şu sahillerde rahat gezilsin diye bu adımları biz attık. Kartal’a 16 yılda 3 katrilyon devlet olarak yatırım yaptık. Biz hizmet ehliyiz. Daha da güzeli olacak. Pazar inşallah farklı olacak. Bay Muharrem birçok yerlerde bir şeyler anlatıyor. Kartal’a verebileceği bir şey var mı? Onun kendine faydası yok ki Kartal’a faydası olsun. Kendi dershanesinde öğretmenlerin SSK primini dahi ödemiyor. Devletin memuruyla bakıyorsunuz nasıl küfürlü konuşmalar. Bunlardan cumhurbaşkanı adayı olur mu? Bunlara Osmanlı tokadı atmaya var mıyız? Benim kardeşlerim, vatandaşlarım Pazar günü gereken dersi verecek" dedi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile CHP lideri Kılıçdaroğlu arasında geçenleri de hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Genel başkanıyla kendisi arasında geçenleri de görüyorsunuz. ’Gel bakalım Muharrem’ diyor geliyor, ’Git bakalım Muharrem’ diyor gidiyor. Seçim beyannamesini kim açıklıyor. Genel başkan seçim beyannamesini açıklar mı? Kimin açıklaması lazım, cumhurbaşkanı adayının açıklaması lazım. Tek adam ya her şeyi kendi tasarrufuna alıyor. Mart’ta Bay Kemal belediye başkanı adayı değil. Belediye başkanı adayıyla ilgili beyannameyi de kendi açıklar. Kağıthane’ye Kağıttepe dedi aldı dersini gitti. İstanbul’un ilçelerini tanımıyorsun, İstanbullu sana dersi verir. Pazar günü cumhurbaşkanlığı noktasında inşallah sizden aldığımız icazetle yola devam. Durmak yok, yola devam. Allah’ın izniyle Mart 2019 yerel seçimlerinde de gerek büyükşehir, gerek Kartal buraları alacağız. Kartal’ı tekrar geri alacağız. Biz yola çıkarken Türkiye’yi dört temel taş üzerinde yükselteceğiz dedik. Eğitim, sağlık, adalet, emniyet dedik. Bunlar üzerinde yükseltiyoruz. Eğitimde 280 bin derslik yaptık, 580 bin öğretmen atadık. Türkiye’de sınıflarda artık kitapları ücretsiz buluyor muyuz? Geçmişte bu kitapları buluyor muyduk? Kırtasiye dükkanları önünde az mı çile çektik. Benim sınıfımda 75 öğrenci vardı. Şu anda Türkiye’nin ortalaması 32 öğrenci oldu" dedi.

Mitinge katılan gençlere kaç kişilik sınıflarda okuduğunu soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “13” ve “25 öğrenci” cevabını alınca, "Bay Kemal, Bay Muharrem bak en düşüğü 13, 25, 33. Nerelere geldik. Bu kaliteyi getiriyor. Bay Kemal ne diyor; ’Ne kadar öğretmenliğe geçmek isteyen varsa hepsini alacağız’ diyor. İnanıyor musunuz? İhtiyacın varsa alırsın. Olmayanı alırım dersen sadece palavradır. Oy toplamanın yalanla istismarıdır. Yalancının mumu bunların Pazar’a kadar yanacak. Biz sizlerle pazara kadar değil mezara kadar beraberiz" diye konuştu.

Sağlıkta geçmişte çekilen çileleri hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal’in SSK genel müdürü olduğu zaman çektiğimiz çileleri biliyorsunuz değil mi. SSK’da az çile çektirmedi. Anadolu yakasına şehir hastanesi yapıyoruz" dedi.

Muhalefetin şehir hastanesini de eleştirdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adaylardan biri niye şehir hastanesi yaptıracağım diyor. Ne yaptıracaksın onu söyle. Proje söyle. Bay Muharrem sen ne yaptıracaksın onu söyle. Gençlere, memurlara tekme tokat mı gireceksin. Nasıl küfürler ettiğini görüyorsunuz değil mi" dedi.

“Millet Bahçesi” ve “Millet Kıraathanesi”ne ilişkin de Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bu adımı atıyoruz, atmaya devam ediyoruz. Sizden bir ricam var. Bizim bu dönem iki önemli proje; Millet Bahçesi. Kartal’a Millet Bahçesi ve Millet Kıraathanesi yapacağız. Biz yaparız, onlar yıkar. Onlar yıkım ekibi, biz yapım ekibiyiz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün ne gereği var diyorlar. Demirel ve Özal’ın yaptırdığına da aynısını söylediler. Onun öyle ücreti var diyor. Öyle veya böyle sen işine gelenden geç. Marmaray ve Avrasya Tüneli’ni yaptık. Bunların hayali bile Avrasya’yı alır mı? 20 yıl önce bize deseler ki boğazın altından böyle bir Avrasya yapacağın deseler inanır mıydınız? Bunları yaptık mı? Yolcu sayısı nerelere ulaştı. Bu sabah eski bir futbolcu arkadaşım aradı. ’Başkan dedi ne mutluluk, Allah sizden razı olsun. Şu anda Avrasya Tüneli’nden geçiyorum.’ Hakkı teslim edenler var, etmeyenler var" dedi.

Muharrem İnce’yi eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunların teröre karşı, terörle mücadeleyle ilgili bir lafını duydunuz mu? Bay Muharrem terör örgütünün arkasında olduğu siyasi uzantının ayağı olan Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret etti. Diğerleri ne dedi; ’cumhurbaşkanı adayı ne diye cezaevinde duruyor.’ Ne kadar kolay yol. O partinin çıkarabileceği başka aday yok mu. Bunlar sıyrılmanın yolları. Pazar günü milletim inanıyorum bunlara gereken dersi verecek. CHP Kartal’ı şehirleşmeye değil, köyleşmeye götürme yarışı içinde. Kartal’ı köy olmaktan çıkaracağız" dedi.